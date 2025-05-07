Вучич прилетел в Москву, несмотря на угрозы ЕК

В условиях давления со стороны Еврокомиссии (ЕК) и после недавней госпитализации президент Сербии Александр Вучич все же прилетел в Москву, чтобы принять участие в мероприятиях, приуроченных к 9 Мая. Об этом сообщают российские СМИ.
«Пролет его (Вучича — прим. URA.RU) самолета запрещали страны Прибалтики. Ему пришлось лететь через Азербайджан [в Москву]», — пишет РБК.
Как отмечает телеканал «Россия 24», Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Москву по приглашению российского лидера Владимира Путина. Вучич планирует принять участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летней годовщине празднования Дня Победы.
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