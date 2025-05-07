МЧС опровергло фейк об отравленных подарках и угощениях ко Дню Победы

Распространившаяся в интернете информация о том, что в подарочных армейских фляжках на День Победы могут находиться капсулы с ядом, и о том, что гражданам на праздничных мероприятиях будут раздавать отравленную продукцию, является фейком. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС России. Агентство реализует с «Лапша Медиа» совместный проект по разоблачению недостоверной информации.
«Информация, распространенная в интернете, является фейком. Обращаем ваше внимание, что достоверную информацию ведомство размещает на официальном портале и официальных аккаунтах в социальных сетях, а также распространяет через зарегистрированные в Роскомнадзоре средства массовой информации», — заявили URA.RU в МЧС России.
Фейковые публикации о том, что для продажи на маркетплейсах и в магазинах привезли армейские фляжки, внутри которых находится капсула с ядом, появились в социальных сетях и мессенджерах. Таким же способом в интернете расходилась недостоверная информация о том, что в Россию с территории Украины привезли для раздачи на мероприятиях в честь Дня Победы смертельно опасные сладости и напитки.
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