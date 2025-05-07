МЧС опровергло фейк об отравленных подарках и угощениях ко Дню Победы

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Ведомство размещает достоверную информацию на официальных портале и аккаунте в соцсетях
Ведомство размещает достоверную информацию на официальных портале и аккаунте в соцсетях Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Распространившаяся в интернете информация о том, что в подарочных армейских фляжках на День Победы могут находиться капсулы с ядом, и о том, что гражданам на праздничных мероприятиях будут раздавать отравленную продукцию, является фейком. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС России. Агентство реализует с «Лапша Медиа» совместный проект по разоблачению недостоверной информации.

«Информация, распространенная в интернете, является фейком. Обращаем ваше внимание, что достоверную информацию ведомство размещает на официальном портале и официальных аккаунтах в социальных сетях, а также распространяет через зарегистрированные в Роскомнадзоре средства массовой информации», — заявили URA.RU в МЧС России.

Фейковые публикации о том, что для продажи на маркетплейсах и в магазинах привезли армейские фляжки, внутри которых находится капсула с ядом, появились в социальных сетях и мессенджерах. Таким же способом в интернете расходилась недостоверная информация о том, что в Россию с территории Украины привезли для раздачи на мероприятиях в честь Дня Победы смертельно опасные сладости и напитки.

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Распространившаяся в интернете информация о том, что в подарочных армейских фляжках на День Победы могут находиться капсулы с ядом, и о том, что гражданам на праздничных мероприятиях будут раздавать отравленную продукцию, является фейком. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС России. Агентство реализует с «Лапша Медиа» совместный проект по разоблачению недостоверной информации. «Информация, распространенная в интернете, является фейком. Обращаем ваше внимание, что достоверную информацию ведомство размещает на официальном портале и официальных аккаунтах в социальных сетях, а также распространяет через зарегистрированные в Роскомнадзоре средства массовой информации», — заявили URA.RU в МЧС России. Фейковые публикации о том, что для продажи на маркетплейсах и в магазинах привезли армейские фляжки, внутри которых находится капсула с ядом, появились в социальных сетях и мессенджерах. Таким же способом в интернете расходилась недостоверная информация о том, что в Россию с территории Украины привезли для раздачи на мероприятиях в честь Дня Победы смертельно опасные сладости и напитки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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