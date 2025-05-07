Конклав готовится выбрать нового Папу Римского

В Ватикане началось первое заседание конклава, на котором кардиналы Римско-католической церкви выберут нового папу Римского. Об этом сообщает итальянское издание La Stampa.
«В Ватикане начался конклав, на котором кардиналы выберут нового папу римского», — говорится в сообщении. Торжественная церемония проходит в Сикстинской капелле, куда были допущены только избранные кардиналы-выборщики.
В конклаве участвуют 133 кардиналов со всего мира, имеющих право голоса. Имя нового папы будет объявлено после завершения всех процедур, когда из трубы Сикстинской капеллы поднимется белый дым, символизирующий успешное завершение голосования. URA.RU ведет онлайн-трансляцию мероприятия.
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