В Ватикане выбирают нового Папу Римского: где смотреть

В Сикстинской капелле, расположенной в Апостольском дворце Ватикана, стартовал конклав, на котором 133 кардиналам предстоит определить, кто из них станет новым главой Римско-католической церкви после смерти понтифика Франциска, ушедшего из жизни 21 апреля. После конца голосования миру станет известно имя 267-го Папы Римского. Подробности о том, что сегодня будет в Ватикане, какие будут основные кандидаты и где смотреть трансляцию — в материале URA.RU.
Основные события, которые пройдут в Ватикане сегодня
Сбор кардиналов стартовал в 10 часов утра по местному времени (11:00 мск) в соборе Святого Петра. Торжественную мессу, посвященную избранию Римского Понтифика, проведет декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре.
Ватикан полностью отключит сотовую связь с 15:00 (16:00 мск) и до объявления итогов выборов Папы Римского. У кардиналов, принимающих участие в голосовании, изымут мобильные телефоны, планшеты и компьютеры. Любые формы связи с внешним миром на этот период также окажутся под запретом.
В 16:30 по местному времени (17:30 по московскому времени) кардиналы соберутся в Сикстинской капелле, чтобы начать конклав. В ходе него им предстоит избрать нового Папу Римского.
Ожидается, что первый дым появится в 19:00 по местному времени (20:00 мск). Если дым не окажется белым, то на следующий день состоится дополнительное голосование. Как правило, в первый день конклава проводится лишь один тур, тогда как в последующие дни предусмотрено по два тура утром и два — после полудня.
Где смотреть трансляцию выборов Папы Римского
Выборы нового Папы Римского пройдут в прямом эфире. Следить за трансляцией можно будет в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и на хостинге «Rutube». Также URA.RU запустит текстовую онлайн-трансляцию примерно в 17:30 по московскому времени.
Основные кандидаты на пост главы Римской католической церкви
В соответствии с законодательством Ватикана, кардиналы, достигшие 80-летнего возраста, не имеют права принимать участие в голосовании. Кроме того, двое прелатов, обладающих правом голоса на конклаве, не смогли прибыть в Рим из-за проблем со здоровьем. Таким образом в выборах примут участие 133 кардинала.
В число главных претендентов на папский престол входит 69-летний итальянский кардинал Маттео Мария Дзуппи. Он занимает пост председателя Итальянской епископальной конференции и возглавляет архиепархию Болоньи. Кардинал Дзуппи известен как последовательный сторонник курса Франциска.
В числе активно обсуждаемых фигур находится и кардинал Фридолин Амбонго Бесунгу, который занимает пост архиепископа Киншасы в Демократической Республике Конго. Если его изберут, он станет первым за последние несколько сотен лет папой африканского происхождения и первым темнокожим понтификом за долгий период.
В числе потенциальных претендентов называют итальянца Пьетро Паролина, который в настоящее время занимает должность государственного секретаря Ватикана и руководит его административной системой. Он отличается обширным опытом в области дипломатии и управления.
Среди представителей Южной Америки выделяется аргентинец Виктор Мануэль Фернандес. Он на протяжении многих лет поддерживал прочные связи с бывшим понтификом и считается одним из его наиболее доверенных соратников.
В числе потенциальных кандидатов на папский престол называют архиепископа Нью-Йорка Тимоти Долана, отличающегося умеренно консервативными взглядами и поддерживающего теплые отношения с президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, в этом списке фигурирует филиппинский кардинал Луис Антонио Тагле, которого нередко именуют «азиатским Франциском», хотя он не одобрил некоторые из реформ, инициированных понтификом.
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