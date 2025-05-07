Как правильно хранить сбережения и не потерять все: отвечает финансовый эксперт

Каждый человек хоть раз в жизни задумывался — как правильно и безопасно хранить деньги. Есть ли способ сберечь все, что имеется, а еще лучше приумножить сбережения? С этими вопросами URA.RU обратилось к финансовому аналитику и консультанту Павлу Родионову. О том, как лучше всего хранить сбережения — в материале.
Что нужно сделать перед тем, как начать хранить деньги
По мнению финансового аналитика и консультанта Павла Родионова, перед тем, как выбирать способ хранения денег, нужно определиться со своими целями и ответить на такие вопросы, как:
- Зачем мне отложенные деньги?
- Когда я планирую воспользоваться сбережениями?
- Насколько мне важен доступ этих денег в любой момент?
- Смогу ли я спокойно относиться к скачкам стоимости активов?
«Если речь идет о подушке безопасности — нужен один подход. Если вы копите на квартиру — другой. А если хотите сохранить капитал и получать пассивный доход — то уже третий», — считает финансовый аналитик.
Хранить наличные рубли дома
Один из самых популярных методов хранения денег: откладывать бумажные рубли «в кубышку». По мнению Павла Родионова, у этого способа есть два главных плюса: деньги всегда остаются под рукой, а вся накопленная сумма не зависит от работы банков. Но без недостатков такой метод тоже не обходится.
«Такие отложенные деньги подвержены инфляции: каждый год на одну и ту же сумму можно купить все меньше», — считает финансовый эксперт. «Также существует риск хранения от пожара до кражи. Ну и конечно, такие деньги не приносят дохода».
Павел Родионов советует откладывать наличные рубли в случае, если человек живет в регионе с нестабильной работой банков. А также держать под рукой небольшую сумму на непредвиденные расходы. «Но лучше не держите дома больше суммы, которая может понадобиться в течение пары месяцев», — посоветовал финансовый аналитик.
Хранить деньги в банке
Также деньги обычно принято хранить на вкладах в банке. Это привычный и понятный способ, который имеет два неоспоримых плюса: государственная страховка на суммы до 1,4 миллионов рублей, а также защита от ослабления рубля в случае, если человек держит деньги в валюте.
«Главные минусы хранить деньги в банке — это то, что проценты по вкладам облагаются налогом на доход. Также не стоит забывать, что если вы храните деньги в валюте, то доступ к ней может быть внезапно ограничен, как это было в 2022 году», — предупредил Павел Родионов.
По мнению эксперта, хранить деньги в банке уместно, когда важна надежность и возможность относительно быстро обменять деньги. А также чтобы хранить часть подушки безопасности. «Советую вам не держать все деньги в одном месте и в одной валюте», — добавил Павел Родионов.
Хранить деньги в золоте и драгоценностях
Один из вариантов хранить сбережения — покупать золото и драгоценности. Финансовый эксперт отмечает, что у такого способа есть три главных преимущества.
«Во-первых, исторически золото и драгоценности сохраняют покупательскую способность на длинной дистанции. Также такой вклад не зависит от банковской системы», — отметил Павел Родионов. «Кроме того, драгоценности часто растут в цене в периоды кризисов».
Среди главных минусов: золото и драгоценности могут долго не расти в цене, а также они требуют особого безопасного хранения. И не стоит забывать, что покупать ювелирные украшения — это не инвестиция, а потребление, подчеркнул финансовый аналитик.
«Если и покупать, то в первую очередь инвестиционное золото: слитки или монеты. И желательно с возможностью последующей продажи», — заявил Павел Родионов.
Хранить деньги в акциях или на фондах
Главное преимущество вкладываться в акции и фонды — это потенциал к доходности, которая превысит инфляцию, а также возможность пассивного дохода через дивиденды, считает финансовый аналитик. Также благодаря фондам остается возможность легко инвестировать сразу в несколько отраслей и даже стран.
«Но нельзя забывать и о том, что стоимость акций и вкладов может падать. Чтобы хранить деньги в акциях и зарабатывать, нужно обладать терпением и пониманием всех процессов. Также не будет лишним выбрать правильного и грамотного брокера», — считает Павел Родионов.
По мнению эксперта, вкладывать деньги в акции имеет смысл, если человек готов инвестировать на срок от пяти лет. И вкладывать лишь часть своего капитала, чтобы иметь возможность роста и защиты денег от инфляции. «Не инвестируйте последние деньги. Начните с малого и выбирайте простые инструменты — например, индексные фонды», — посоветовал Павел Родионов.
Хранить деньги в недвижимости
Часто люди с большим капиталом задумываются о том, чтобы хранить деньги в недвижимости. Как и у других способов, покупка квартир и домов имеет как преимущества, так и недостатки.
«Из плюсов: недвижимость — это понятный и осязаемый актив. Его можно сдать и получать с этого доход. А также покупка недвижимости используется как способ „спасти“ крупную сумму», — отметил финансовый аналитик. «Из минусов: недвижимость требует значительных вложений, ее нелегко продать быстро, а также ситуация зависит от спроса, законов и налогов».
Павел Родионов советует приобретать недвижимость, если у человека есть опыт, а также конкретная цель — например, сдавать квартиру в аренду. А также если нужен стабильный актив, который просуществует более десяти лет.
Хранить деньги в бриллиантах, антиквариате и предметах искусства
Наименее популярный вариант хранить сбережения — покупать картины, предметы искусства, коллекционные вещи и так далее. По мнению Павла Родионова, такой способ подходит далеко не всем и требует сильного погружения в дело.
«Конечно, такой способ не зависит от банков и стран, а также может вырасти в цене, но нужно понимать, что покупка предметов искусства требует знаний и хорошей экспертизы — ведь подделок очень много», — посоветовал финансовый эксперт. «Также такой актив зачастую очень тяжело быстро оценить и продать».
Павел Родионов советует вкладываться в искусство лишь коллекционерам и знатокам, вкладывая в такие предметы лишь небольшую долю от своих активов.
Главные ошибки при хранении денег
Финансовый эксперт выделил несколько главных ошибок, которые многие совершают во время хранения своих сбережений. Держа их в голове, вы с большей вероятностью не потеряете в деньгах:
- Держать все в одной валюте. Даже если кажется, что рубль укрепляется — это может быть временным.
- Слушать только советы друзей. То, что сработало у них, может не подойти вам.
- Игнорировать риски. Даже вклады в крупных банках не абсолютная гарантия.
- Слишком сложные схемы. Если не понимаете, как работает инструмент — не вкладывайте туда крупную сумму.
Как лучше всего хранить деньги
Финансовый эксперт дал совет для тех, кто хочет собрать базовую корзину активов. Такой подход поможет сохранить большинство своих сбережений, а может быть и сэкономить:
- 10–20% — наличные в разных валютах, в банке и немного дома.
- 30–50% — «консервативные» активы: вклады, облигации, часть золота.
- 30–50% — «активы роста»: акции, фонды, недвижимость, если вы к этому готовы.
Пропорции зависят от возраста, целей и характера конкретного человека, добавил эксперт. Ведь пока один человек живет спокойно, храня все деньги на вкладе в рублях, другой начинает нервничать из-за того, что деньги не работают.
«Хранить деньги „правильно“ — это значит разделить их на части, с учетом своих целей и ситуации. Наличные — для быстрых нужд. Вклады и золото — для сохранности. Инвестиции — для роста. Недвижимость — как якорь стабильности. Каждый актив имеет и плюсы, и риски. Нет волшебного решения — есть сбалансированный подход».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.