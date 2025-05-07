Как правильно хранить сбережения и не потерять все: отвечает финансовый эксперт

Аналитик Родионов: главное правило при хранении денег — не держать в одном месте
© Служба новостей «URA.RU»
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Финансовый аналитик рассказал, как не потерять все сбережения
Финансовый аналитик рассказал, как не потерять все сбережения Фото:

Каждый человек хоть раз в жизни задумывался — как правильно и безопасно хранить деньги. Есть ли способ сберечь все, что имеется, а еще лучше приумножить сбережения? С этими вопросами URA.RU обратилось к финансовому аналитику и консультанту Павлу Родионову. О том, как лучше всего хранить сбережения — в материале.

Что нужно сделать перед тем, как начать хранить деньги

По мнению финансового аналитика и консультанта Павла Родионова, перед тем, как выбирать способ хранения денег, нужно определиться со своими целями и ответить на такие вопросы, как:

  • Зачем мне отложенные деньги?
  • Когда я планирую воспользоваться сбережениями?
  • Насколько мне важен доступ этих денег в любой момент?
  • Смогу ли я спокойно относиться к скачкам стоимости активов?

«Если речь идет о подушке безопасности — нужен один подход. Если вы копите на квартиру — другой. А если хотите сохранить капитал и получать пассивный доход — то уже третий», — считает финансовый аналитик.

Хранить наличные рубли дома

Хранить все деньги в рублях под матрасом - не самый безопасный вариант
Хранить все деньги в рублях под матрасом - не самый безопасный вариант
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Один из самых популярных методов хранения денег: откладывать бумажные рубли «в кубышку». По мнению Павла Родионова, у этого способа есть два главных плюса: деньги всегда остаются под рукой, а вся накопленная сумма не зависит от работы банков. Но без недостатков такой метод тоже не обходится.

«Такие отложенные деньги подвержены инфляции: каждый год на одну и ту же сумму можно купить все меньше», — считает финансовый эксперт. «Также существует риск хранения от пожара до кражи. Ну и конечно, такие деньги не приносят дохода».

Павел Родионов советует откладывать наличные рубли в случае, если человек живет в регионе с нестабильной работой банков. А также держать под рукой небольшую сумму на непредвиденные расходы. «Но лучше не держите дома больше суммы, которая может понадобиться в течение пары месяцев», — посоветовал финансовый аналитик.

Хранить деньги в банке

История показывает, что валюта на счету в банке может оказаться временно заморожена
История показывает, что валюта на счету в банке может оказаться временно заморожена
Фото:

Также деньги обычно принято хранить на вкладах в банке. Это привычный и понятный способ, который имеет два неоспоримых плюса: государственная страховка на суммы до 1,4 миллионов рублей, а также защита от ослабления рубля в случае, если человек держит деньги в валюте.

«Главные минусы хранить деньги в банке — это то, что проценты по вкладам облагаются налогом на доход. Также не стоит забывать, что если вы храните деньги в валюте, то доступ к ней может быть внезапно ограничен, как это было в 2022 году», — предупредил Павел Родионов.

По мнению эксперта, хранить деньги в банке уместно, когда важна надежность и возможность относительно быстро обменять деньги. А также чтобы хранить часть подушки безопасности. «Советую вам не держать все деньги в одном месте и в одной валюте», — добавил Павел Родионов.

Хранить деньги в золоте и драгоценностях

Один из вариантов хранить сбережения — покупать золото и драгоценности. Финансовый эксперт отмечает, что у такого способа есть три главных преимущества.

Инвестируя в золото, нужно покупать не украшения, а слитки
Инвестируя в золото, нужно покупать не украшения, а слитки
Фото:

«Во-первых, исторически золото и драгоценности сохраняют покупательскую способность на длинной дистанции. Также такой вклад не зависит от банковской системы», — отметил Павел Родионов. «Кроме того, драгоценности часто растут в цене в периоды кризисов».

Среди главных минусов: золото и драгоценности могут долго не расти в цене, а также они требуют особого безопасного хранения. И не стоит забывать, что покупать ювелирные украшения — это не инвестиция, а потребление, подчеркнул финансовый аналитик.

«Если и покупать, то в первую очередь инвестиционное золото: слитки или монеты. И желательно с возможностью последующей продажи», — заявил Павел Родионов.

Хранить деньги в акциях или на фондах

Акции могут не только расти в цене, но и падать вниз
Акции могут не только расти в цене, но и падать вниз
Фото:

Главное преимущество вкладываться в акции и фонды — это потенциал к доходности, которая превысит инфляцию, а также возможность пассивного дохода через дивиденды, считает финансовый аналитик. Также благодаря фондам остается возможность легко инвестировать сразу в несколько отраслей и даже стран.

«Но нельзя забывать и о том, что стоимость акций и вкладов может падать. Чтобы хранить деньги в акциях и зарабатывать, нужно обладать терпением и пониманием всех процессов. Также не будет лишним выбрать правильного и грамотного брокера», — считает Павел Родионов.

По мнению эксперта, вкладывать деньги в акции имеет смысл, если человек готов инвестировать на срок от пяти лет. И вкладывать лишь часть своего капитала, чтобы иметь возможность роста и защиты денег от инфляции. «Не инвестируйте последние деньги. Начните с малого и выбирайте простые инструменты — например, индексные фонды», — посоветовал Павел Родионов.

Хранить деньги в недвижимости

Главный минус недвижимости - она требует очень больших вложений
Главный минус недвижимости - она требует очень больших вложений
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Часто люди с большим капиталом задумываются о том, чтобы хранить деньги в недвижимости. Как и у других способов, покупка квартир и домов имеет как преимущества, так и недостатки.

«Из плюсов: недвижимость — это понятный и осязаемый актив. Его можно сдать и получать с этого доход. А также покупка недвижимости используется как способ „спасти“ крупную сумму», — отметил финансовый аналитик. «Из минусов: недвижимость требует значительных вложений, ее нелегко продать быстро, а также ситуация зависит от спроса, законов и налогов».

Павел Родионов советует приобретать недвижимость, если у человека есть опыт, а также конкретная цель — например, сдавать квартиру в аренду. А также если нужен стабильный актив, который просуществует более десяти лет.

Хранить деньги в бриллиантах, антиквариате и предметах искусства

Нужно очень хорошо разбираться в искусстве, чтобы вкладывать деньги в антиквариат
Нужно очень хорошо разбираться в искусстве, чтобы вкладывать деньги в антиквариат
Фото:

Наименее популярный вариант хранить сбережения — покупать картины, предметы искусства, коллекционные вещи и так далее. По мнению Павла Родионова, такой способ подходит далеко не всем и требует сильного погружения в дело.

«Конечно, такой способ не зависит от банков и стран, а также может вырасти в цене, но нужно понимать, что покупка предметов искусства требует знаний и хорошей экспертизы — ведь подделок очень много», — посоветовал финансовый эксперт. «Также такой актив зачастую очень тяжело быстро оценить и продать».

Павел Родионов советует вкладываться в искусство лишь коллекционерам и знатокам, вкладывая в такие предметы лишь небольшую долю от своих активов.

Главные ошибки при хранении денег

Финансовый эксперт выделил несколько главных ошибок, которые многие совершают во время хранения своих сбережений. Держа их в голове, вы с большей вероятностью не потеряете в деньгах:

  • Держать все в одной валюте. Даже если кажется, что рубль укрепляется — это может быть временным.
  • Слушать только советы друзей. То, что сработало у них, может не подойти вам.
  • Игнорировать риски. Даже вклады в крупных банках не абсолютная гарантия.
  • Слишком сложные схемы. Если не понимаете, как работает инструмент — не вкладывайте туда крупную сумму.

Как лучше всего хранить деньги

Самый главный совет - разделить сбережения на части и использовать их с учетом цели и ситуации
Самый главный совет - разделить сбережения на части и использовать их с учетом цели и ситуации
Фото:

Финансовый эксперт дал совет для тех, кто хочет собрать базовую корзину активов. Такой подход поможет сохранить большинство своих сбережений, а может быть и сэкономить:

  • 10–20% — наличные в разных валютах, в банке и немного дома.
  • 30–50% — «консервативные» активы: вклады, облигации, часть золота.
  • 30–50% — «активы роста»: акции, фонды, недвижимость, если вы к этому готовы.

Пропорции зависят от возраста, целей и характера конкретного человека, добавил эксперт. Ведь пока один человек живет спокойно, храня все деньги на вкладе в рублях, другой начинает нервничать из-за того, что деньги не работают.

«Хранить деньги „правильно“ — это значит разделить их на части, с учетом своих целей и ситуации. Наличные — для быстрых нужд. Вклады и золото — для сохранности. Инвестиции — для роста. Недвижимость — как якорь стабильности. Каждый актив имеет и плюсы, и риски. Нет волшебного решения — есть сбалансированный подход».

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Каждый человек хоть раз в жизни задумывался — как правильно и безопасно хранить деньги. Есть ли способ сберечь все, что имеется, а еще лучше приумножить сбережения? С этими вопросами URA.RU обратилось к финансовому аналитику и консультанту Павлу Родионову. О том, как лучше всего хранить сбережения — в материале. Что нужно сделать перед тем, как начать хранить деньги По мнению финансового аналитика и консультанта Павла Родионова, перед тем, как выбирать способ хранения денег, нужно определиться со своими целями и ответить на такие вопросы, как: «Если речь идет о подушке безопасности — нужен один подход. Если вы копите на квартиру — другой. А если хотите сохранить капитал и получать пассивный доход — то уже третий», — считает финансовый аналитик. Хранить наличные рубли дома Один из самых популярных методов хранения денег: откладывать бумажные рубли «в кубышку». По мнению Павла Родионова, у этого способа есть два главных плюса: деньги всегда остаются под рукой, а вся накопленная сумма не зависит от работы банков. Но без недостатков такой метод тоже не обходится. «Такие отложенные деньги подвержены инфляции: каждый год на одну и ту же сумму можно купить все меньше», — считает финансовый эксперт. «Также существует риск хранения от пожара до кражи. Ну и конечно, такие деньги не приносят дохода». Павел Родионов советует откладывать наличные рубли в случае, если человек живет в регионе с нестабильной работой банков. А также держать под рукой небольшую сумму на непредвиденные расходы. «Но лучше не держите дома больше суммы, которая может понадобиться в течение пары месяцев», — посоветовал финансовый аналитик. Хранить деньги в банке Также деньги обычно принято хранить на вкладах в банке. Это привычный и понятный способ, который имеет два неоспоримых плюса: государственная страховка на суммы до 1,4 миллионов рублей, а также защита от ослабления рубля в случае, если человек держит деньги в валюте. «Главные минусы хранить деньги в банке — это то, что проценты по вкладам облагаются налогом на доход. Также не стоит забывать, что если вы храните деньги в валюте, то доступ к ней может быть внезапно ограничен, как это было в 2022 году», — предупредил Павел Родионов. По мнению эксперта, хранить деньги в банке уместно, когда важна надежность и возможность относительно быстро обменять деньги. А также чтобы хранить часть подушки безопасности. «Советую вам не держать все деньги в одном месте и в одной валюте», — добавил Павел Родионов. Хранить деньги в золоте и драгоценностях Один из вариантов хранить сбережения — покупать золото и драгоценности. Финансовый эксперт отмечает, что у такого способа есть три главных преимущества. «Во-первых, исторически золото и драгоценности сохраняют покупательскую способность на длинной дистанции. Также такой вклад не зависит от банковской системы», — отметил Павел Родионов. «Кроме того, драгоценности часто растут в цене в периоды кризисов». Среди главных минусов: золото и драгоценности могут долго не расти в цене, а также они требуют особого безопасного хранения. И не стоит забывать, что покупать ювелирные украшения — это не инвестиция, а потребление, подчеркнул финансовый аналитик. «Если и покупать, то в первую очередь инвестиционное золото: слитки или монеты. И желательно с возможностью последующей продажи», — заявил Павел Родионов. Хранить деньги в акциях или на фондах Главное преимущество вкладываться в акции и фонды — это потенциал к доходности, которая превысит инфляцию, а также возможность пассивного дохода через дивиденды, считает финансовый аналитик. Также благодаря фондам остается возможность легко инвестировать сразу в несколько отраслей и даже стран. «Но нельзя забывать и о том, что стоимость акций и вкладов может падать. Чтобы хранить деньги в акциях и зарабатывать, нужно обладать терпением и пониманием всех процессов. Также не будет лишним выбрать правильного и грамотного брокера», — считает Павел Родионов. По мнению эксперта, вкладывать деньги в акции имеет смысл, если человек готов инвестировать на срок от пяти лет. И вкладывать лишь часть своего капитала, чтобы иметь возможность роста и защиты денег от инфляции. «Не инвестируйте последние деньги. Начните с малого и выбирайте простые инструменты — например, индексные фонды», — посоветовал Павел Родионов. Хранить деньги в недвижимости Часто люди с большим капиталом задумываются о том, чтобы хранить деньги в недвижимости. Как и у других способов, покупка квартир и домов имеет как преимущества, так и недостатки. «Из плюсов: недвижимость — это понятный и осязаемый актив. Его можно сдать и получать с этого доход. А также покупка недвижимости используется как способ „спасти“ крупную сумму», — отметил финансовый аналитик. «Из минусов: недвижимость требует значительных вложений, ее нелегко продать быстро, а также ситуация зависит от спроса, законов и налогов». Павел Родионов советует приобретать недвижимость, если у человека есть опыт, а также конкретная цель — например, сдавать квартиру в аренду. А также если нужен стабильный актив, который просуществует более десяти лет. Хранить деньги в бриллиантах, антиквариате и предметах искусства Наименее популярный вариант хранить сбережения — покупать картины, предметы искусства, коллекционные вещи и так далее. По мнению Павла Родионова, такой способ подходит далеко не всем и требует сильного погружения в дело. «Конечно, такой способ не зависит от банков и стран, а также может вырасти в цене, но нужно понимать, что покупка предметов искусства требует знаний и хорошей экспертизы — ведь подделок очень много», — посоветовал финансовый эксперт. «Также такой актив зачастую очень тяжело быстро оценить и продать». Павел Родионов советует вкладываться в искусство лишь коллекционерам и знатокам, вкладывая в такие предметы лишь небольшую долю от своих активов. Главные ошибки при хранении денег Финансовый эксперт выделил несколько главных ошибок, которые многие совершают во время хранения своих сбережений. Держа их в голове, вы с большей вероятностью не потеряете в деньгах: Как лучше всего хранить деньги Финансовый эксперт дал совет для тех, кто хочет собрать базовую корзину активов. Такой подход поможет сохранить большинство своих сбережений, а может быть и сэкономить: Пропорции зависят от возраста, целей и характера конкретного человека, добавил эксперт. Ведь пока один человек живет спокойно, храня все деньги на вкладе в рублях, другой начинает нервничать из-за того, что деньги не работают. «Хранить деньги „правильно“ — это значит разделить их на части, с учетом своих целей и ситуации. Наличные — для быстрых нужд. Вклады и золото — для сохранности. Инвестиции — для роста. Недвижимость — как якорь стабильности. Каждый актив имеет и плюсы, и риски. Нет волшебного решения — есть сбалансированный подход».
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