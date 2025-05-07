В Ханты-Мансийске в преддверии 80-летия Дня Победы запущен уникальный телемост, который связал жителей города с Новороссийском. Инициаторами проекта выступили власти столицы Югры и компания «Ростелеком», которая и обеспечила работу видеосвязи.
«Интерактивная видеосвязь установлена на центральной площади города. Жители Ханты-Мансийска могут прийти сюда ежедневно и в режиме реального времени обменяться праздничными поздравлениями с жителями Новороссийска», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Ростелекома».
По информации организаторов, телемост будет работать до 10 мая. Участники могут не только поздравить друг друга с праздником, но и вспомнить героев войны, поделиться семейными историями и пообщаться с единомышленниками из другого региона. Отмечается, что подобная акция проводится в Ханты-Мансийске впервые и уже вызвала большой интерес у горожан.
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