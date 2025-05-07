07 мая 2025

Ханты-Мансийск и Новороссийск соединил праздничный телемост. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мероприятие приурочено к празднованию 80-летия Великой Победы
Мероприятие приурочено к празднованию 80-летия Великой Победы Фото:

В Ханты-Мансийске в преддверии 80-летия Дня Победы запущен уникальный телемост, который связал жителей города с Новороссийском. Инициаторами проекта выступили власти столицы Югры и компания «Ростелеком», которая и обеспечила работу видеосвязи.

«Интерактивная видеосвязь установлена на центральной площади города. Жители Ханты-Мансийска могут прийти сюда ежедневно и в режиме реального времени обменяться праздничными поздравлениями с жителями Новороссийска», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Ростелекома».

По информации организаторов, телемост будет работать до 10 мая. Участники могут не только поздравить друг друга с праздником, но и вспомнить героев войны, поделиться семейными историями и пообщаться с единомышленниками из другого региона. Отмечается, что подобная акция проводится в Ханты-Мансийске впервые и уже вызвала большой интерес у горожан.

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В Ханты-Мансийске в преддверии 80-летия Дня Победы запущен уникальный телемост, который связал жителей города с Новороссийском. Инициаторами проекта выступили власти столицы Югры и компания «Ростелеком», которая и обеспечила работу видеосвязи. «Интерактивная видеосвязь установлена на центральной площади города. Жители Ханты-Мансийска могут прийти сюда ежедневно и в режиме реального времени обменяться праздничными поздравлениями с жителями Новороссийска», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Ростелекома». По информации организаторов, телемост будет работать до 10 мая. Участники могут не только поздравить друг друга с праздником, но и вспомнить героев войны, поделиться семейными историями и пообщаться с единомышленниками из другого региона. Отмечается, что подобная акция проводится в Ханты-Мансийске впервые и уже вызвала большой интерес у горожан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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