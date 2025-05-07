07 мая 2025

Вучич записал видеообращение на Красной площади

© Служба новостей «URA.RU»
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Вучич поблагодарил людей, которые его поддерживают
Вучич поблагодарил людей, которые его поддерживают Фото:

Президент Сербии Александр Вучич посетил Красную площадь в Москве. Видео об этом он записал из центра столицы.

«Хочу поблагодарить тех, кто верен своему Отечеству. И уважает мой труд»,— сказал Вучич. Видеообращение сербского лидера выложил журналист Павел Зарубин у себя в Telegram.

Вучич прибыл в российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что отдельные страны Евросоюза прибегают к неконструктивным методам с целью затруднить приезд иностранных гостей в Москву на празднование Дня Победы. В рамках визита Александра Вучича в Россию предусмотрена его личная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Президент Сербии Александр Вучич посетил Красную площадь в Москве. Видео об этом он записал из центра столицы. «Хочу поблагодарить тех, кто верен своему Отечеству. И уважает мой труд»,— сказал Вучич. Видеообращение сербского лидера выложил журналист Павел Зарубин у себя в Telegram. Вучич прибыл в российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что отдельные страны Евросоюза прибегают к неконструктивным методам с целью затруднить приезд иностранных гостей в Москву на празднование Дня Победы. В рамках визита Александра Вучича в Россию предусмотрена его личная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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