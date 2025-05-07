В Тюмени не могут найти строителей для школы на родине Моора

В Березняках были сорваны торги по поиску подрядчика для завершения строительства новой школы. Как сообщается на портале Госзакупок, в конкурсе участвовал только один претендент, однако ему было отказано в согласовании заключения контракта. В результате конкурс признан несостоявшимся, его планируется провести повторно.
«Причиной отказа стали технические моменты. В частности, пакет документов у подрядчика оказался неполным», — пояснили в пресс-службе Главного управления строительства агентству DK.RU.
В ведомстве уточнили, что сроки завершения строительства образовательного учреждения будут определены только после проведения новых торгов, выбора подрядной организации и подписания соответствующего контракта. Как ранее рассказало URA.RU, строительство школы анонсировал глава региона Александр Моор на одной из прямых линий.
Образовательное учреждение обещали построить еще в 2022 году, однако позже сроки передвинули на 2025. В конце 2024 года подрядчик «Тюменьтел», которым руководит почетный консул Армении в Тюмени Абрам Овеян, отказалась от контракта.
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