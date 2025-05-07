В ХМАО произошли два смертельных дорожно-транспортных происшествия — в Сургутском районе и окружной столице. Об этом сообщили URA.RU в региональном управлении ГИБДД.
«На 81 км автодороги „Сургут — Лянтор“ водитель автомобиля „Фотон“ при развороте не уступил дорогу автомобилю „Hyundai“. В результате столкновения погиб мужчина 1964 года рождения, находившийся за рулем „Hyundai“», — рассказали в ведомстве.
Авария произошла 7 мая около 22:30. За рулем грузовика находился 51-летний мужчина. Пассажир легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован.
Второе ДТП случилось утром 8 мая в городе Ханты-Мансийск: 25-летний водитель автомобиля Toyota, двигаясь по улице Объездной, не справился с управлением, врезался в опору линии электропередачи и перевернулся. Молодой человек погиб на месте, его пассажир получил травмы.
Ранее URA.RU писало, что в январе 2025 года на той же трассе «Сургут — Лянтор» произошло массовое ДТП с участием грузовика и трех легковых машин. Тогда обошлось без погибших, однако четыре человека получили ранения различной степени тяжести.
Автор видео: Госавтоинспекция Югры
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!