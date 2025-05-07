07 мая 2025

В ХМАО произошло два ДТП с погибшими. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Два водителя погибли в ДТП в ХМАО
Два водителя погибли в ДТП в ХМАО Фото:

В ХМАО произошли два смертельных дорожно-транспортных происшествия — в Сургутском районе и окружной столице. Об этом сообщили URA.RU в региональном управлении ГИБДД.

«На 81 км автодороги „Сургут — Лянтор“ водитель автомобиля „Фотон“ при развороте не уступил дорогу автомобилю „Hyundai“. В результате столкновения погиб мужчина 1964 года рождения, находившийся за рулем „Hyundai“», — рассказали в ведомстве.

Авария произошла 7 мая около 22:30. За рулем грузовика находился 51-летний мужчина. Пассажир легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован.

Второе ДТП случилось утром 8 мая в городе Ханты-Мансийск: 25-летний водитель автомобиля Toyota, двигаясь по улице Объездной, не справился с управлением, врезался в опору линии электропередачи и перевернулся. Молодой человек погиб на месте, его пассажир получил травмы.

Ранее URA.RU писало, что в январе 2025 года на той же трассе «Сургут — Лянтор» произошло массовое ДТП с участием грузовика и трех легковых машин. Тогда обошлось без погибших, однако четыре человека получили ранения различной степени тяжести.

Автор видео: Госавтоинспекция Югры

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В ХМАО произошли два смертельных дорожно-транспортных происшествия — в Сургутском районе и окружной столице. Об этом сообщили URA.RU в региональном управлении ГИБДД. «На 81 км автодороги „Сургут — Лянтор“ водитель автомобиля „Фотон“ при развороте не уступил дорогу автомобилю „Hyundai“. В результате столкновения погиб мужчина 1964 года рождения, находившийся за рулем „Hyundai“», — рассказали в ведомстве. Авария произошла 7 мая около 22:30. За рулем грузовика находился 51-летний мужчина. Пассажир легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован. Второе ДТП случилось утром 8 мая в городе Ханты-Мансийск: 25-летний водитель автомобиля Toyota, двигаясь по улице Объездной, не справился с управлением, врезался в опору линии электропередачи и перевернулся. Молодой человек погиб на месте, его пассажир получил травмы. Ранее URA.RU писало, что в январе 2025 года на той же трассе «Сургут — Лянтор» произошло массовое ДТП с участием грузовика и трех легковых машин. Тогда обошлось без погибших, однако четыре человека получили ранения различной степени тяжести. Автор видео: Госавтоинспекция Югры
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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