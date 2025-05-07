07 мая 2025

Глава Сургута устроил парад Победы во дворе ветерана Великой Отечественной войны. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Во дворе ветерана Великой Отечественной войны в Сургуте организовали парад Победы
Во дворе ветерана Великой Отечественной войны в Сургуте организовали парад Победы Фото:

Глава Сургута Максим Слепов устроил парад Победы во дворе дома, где проживает ветеран Великой Отечественной войны Ханна Дворкина. А затем лично поздравил ее с приближающимся праздником передает корреспондент URA.RU.

«В канун 80-летия Победы Ханне Мордуховне Дворкиной было присвоено звание — почетный житель Сургута. Это большая честь для всего города, а самое главное для молодежи», — прокомментировал Слепов журналистам перед тем, как пошел навешать ветерана.

Ханна Дворкина родилась 20 декабря 1921 года в Белоруссии. В 1941 году ее призвали на фронт. Она принимала участие в обороне Ленинграда. Затем была эвакуирована и переехала в Новосибирскую область. После окончания Великой Отечественной войны вновь вернулась в Ленинград. А в 1989 году переехала в Сургут. За торжественным парадом, которым был устроен в честь нее во дворе дома, она наблюдала с балкона.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прошел праздничный концерт, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Во время него зрители вместе с артистами почтили память героев и дали старт акции «Бессмертный полк». 

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Глава Сургута Максим Слепов устроил парад Победы во дворе дома, где проживает ветеран Великой Отечественной войны Ханна Дворкина. А затем лично поздравил ее с приближающимся праздником передает корреспондент URA.RU. «В канун 80-летия Победы Ханне Мордуховне Дворкиной было присвоено звание — почетный житель Сургута. Это большая честь для всего города, а самое главное для молодежи», — прокомментировал Слепов журналистам перед тем, как пошел навешать ветерана. Ханна Дворкина родилась 20 декабря 1921 года в Белоруссии. В 1941 году ее призвали на фронт. Она принимала участие в обороне Ленинграда. Затем была эвакуирована и переехала в Новосибирскую область. После окончания Великой Отечественной войны вновь вернулась в Ленинград. А в 1989 году переехала в Сургут. За торжественным парадом, которым был устроен в честь нее во дворе дома, она наблюдала с балкона. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прошел праздничный концерт, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Во время него зрители вместе с артистами почтили память героев и дали старт акции «Бессмертный полк». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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