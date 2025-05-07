Глава Сургута Максим Слепов устроил парад Победы во дворе дома, где проживает ветеран Великой Отечественной войны Ханна Дворкина. А затем лично поздравил ее с приближающимся праздником передает корреспондент URA.RU.
«В канун 80-летия Победы Ханне Мордуховне Дворкиной было присвоено звание — почетный житель Сургута. Это большая честь для всего города, а самое главное для молодежи», — прокомментировал Слепов журналистам перед тем, как пошел навешать ветерана.
Ханна Дворкина родилась 20 декабря 1921 года в Белоруссии. В 1941 году ее призвали на фронт. Она принимала участие в обороне Ленинграда. Затем была эвакуирована и переехала в Новосибирскую область. После окончания Великой Отечественной войны вновь вернулась в Ленинград. А в 1989 году переехала в Сургут. За торжественным парадом, которым был устроен в честь нее во дворе дома, она наблюдала с балкона.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прошел праздничный концерт, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Во время него зрители вместе с артистами почтили память героев и дали старт акции «Бессмертный полк».
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