В Тюменской области в реке Ишим уровень воды прибавил за сутки 50 сантиметров. Об этом сообщает сайт «паводок72.рф».
«Контролируемая река — Ишим, Тюменская область, гидропост в селе Абатское. Зафиксирован подъем уровня воды на 50 сантиметров. Текущий уровень воды — 939 сантиметров, критическая отметка пройдена», — отмечает сайт.
Это единственный пост, который зафиксировал существенный подъем воды в реках Тюменской области. На других постах ситуация стабилизируется:
- в Ишиме река Ишим -8 (935 см) критическая отметка — 850;
- в Ялуторовске река Тобол -2 (529 см) критическая отметка — 850;
- в Викулово река Ишим +10 (837см) критическая отметка — 1000;
- в Тобольске река Иртыш +4 (644 см) критическая отметка — 853;
- в Ильинке река Ишим -3 (804 см) критическая отметка — 800.
Продолжается подъем и в Туре в районе Тюмени. За сутки прирост уровня составил 12 сантиметров и достиг 589 сантиметров над нулем поста. Критический уровень для этой реки — 850 сантиметров.
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