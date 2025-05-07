07 мая 2025

Уровень воды в тюменской реке прибавил 50 сантиметров за сутки. Инфографика

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим вырос на полметра за сутки
© Служба новостей «URA.RU»
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Вода продолжает прибывать в реках Ишим и Тура
Вода продолжает прибывать в реках Ишим и Тура Фото:
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Паводок в Тюменской области-2025

В Тюменской области в реке Ишим уровень воды прибавил за сутки 50 сантиметров. Об этом сообщает сайт «паводок72.рф».

«Контролируемая река — Ишим, Тюменская область, гидропост в селе Абатское. Зафиксирован подъем уровня воды на 50 сантиметров. Текущий уровень воды — 939 сантиметров, критическая отметка пройдена», — отмечает сайт.

Это единственный пост, который зафиксировал существенный подъем воды в реках Тюменской области. На других постах ситуация стабилизируется:

  • в Ишиме река Ишим -8 (935 см) критическая отметка — 850;
  • в Ялуторовске река Тобол -2 (529 см) критическая отметка — 850;
  • в Викулово река Ишим +10 (837см) критическая отметка — 1000;
  • в Тобольске река Иртыш +4 (644 см) критическая отметка — 853;
  • в Ильинке река Ишим -3 (804 см) критическая отметка — 800.

Продолжается подъем и в Туре в районе Тюмени. За сутки прирост уровня составил 12 сантиметров и достиг 589 сантиметров над нулем поста. Критический уровень для этой реки — 850 сантиметров.

Уровень воды в реках Тюменской области на 8 мая
Уровень воды в реках Тюменской области на 8 мая
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В Тюменской области в реке Ишим уровень воды прибавил за сутки 50 сантиметров. Об этом сообщает сайт «паводок72.рф». «Контролируемая река — Ишим, Тюменская область, гидропост в селе Абатское. Зафиксирован подъем уровня воды на 50 сантиметров. Текущий уровень воды — 939 сантиметров, критическая отметка пройдена», — отмечает сайт. Это единственный пост, который зафиксировал существенный подъем воды в реках Тюменской области. На других постах ситуация стабилизируется: Продолжается подъем и в Туре в районе Тюмени. За сутки прирост уровня составил 12 сантиметров и достиг 589 сантиметров над нулем поста. Критический уровень для этой реки — 850 сантиметров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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