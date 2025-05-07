На железнодорожный вокзал Кургана 8 мая прибыл ретро-поезд Победы. Не смотря на пасмурную, дождливую погоду на перроне собрались сотни горожан и гостей города. В честь 90-летия Победы был организовал театрализованный концерт, сообщают курганские СМИ.
«Несмотря на дождь, здесь собрались сотни курганцев. С приветственными словами перед горожанами выступили: вице-губернатор Курганской области Андрей Алексеев, главный федеральный инспектор по Курганской области Артём Пушкин, председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов, заместитель начальника Южно-Уральской железной дороги в курганском регионе Лев Высоковский и председатель городского совета ветеранов Владимир Дударев», — пишет портал Область 45.
Ранее URA.RU анонсировало прибытие ретро-поезда на паровой тяге в Курган. В составе поезда — настоящие «теплушки» с артистами в форме военных лет, создающие атмосферу тех памятных героических времен. В вагонах поезда размещен интерактивный музей.
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