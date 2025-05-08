Задержание свердловского топ-полицейского связано с золотом

Борца с коррупцией Храмкова из Невьянска задержали по делу о драгметаллах

08 мая 2025 в 15:05 Размер текста - 17 +

Полицейских задержали несколько дней назад Фото: Анна Майорова © URA.RU Задержанного начальника отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции (ОЭБиПК) ОМВД Невьянска (Свердловская область) Алексея Храмкова подозревают в крышевании золотодобытчиков. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде. «В Невьянске много золотобывающих предприятий, их владельцы должны получать разрешение на добычу. Храмков и его люди, по версии следствия, выстроили работу так, чтобы бизнесмены договаривались с ними», — сообщил собеседник агентства. По его данным, по Храмкову работали сотрудники ФСБ из Нижнего Тагила. По данным URA.RU, силовая операция прошла 5-го или 6 мая. Вместе с Храмковым, предположительно, задержали его подчиненного. В УФСБ по Свердловской области отказались от комментариев по теме. Ответ от регионального СУ СК ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержанного начальника отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции (ОЭБиПК) ОМВД Невьянска (Свердловская область) Алексея Храмкова подозревают в крышевании золотодобытчиков. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде. «В Невьянске много золотобывающих предприятий, их владельцы должны получать разрешение на добычу. Храмков и его люди, по версии следствия, выстроили работу так, чтобы бизнесмены договаривались с ними», — сообщил собеседник агентства. По его данным, по Храмкову работали сотрудники ФСБ из Нижнего Тагила. По данным URA.RU, силовая операция прошла 5-го или 6 мая. Вместе с Храмковым, предположительно, задержали его подчиненного. В УФСБ по Свердловской области отказались от комментариев по теме. Ответ от регионального СУ СК ожидается.