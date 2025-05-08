Депутат Рады Железняк: на Украине единогласно поддержали сделку с США

Верховная Рада ратифицировала соглашение о недрах с США
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Кабинет министров Украины 1 мая опубликовал текст подписанного с США документа по недрам
Кабинет министров Украины 1 мая опубликовал текст подписанного с США документа по недрам Фото:
новость из сюжета
США и Украина подписали сделку по минеральным ресурсам

Парламент Украины единогласно ратифицировал соглашение с США о недрах. За документ проголосовали все 338 присутствующих депутатов. Трансляция заседания парламента велась в telegram-канале депутата Рады Ярослава Железняка.

"Украинские парламентарии ратифицировали соглашение между Украиной и США о недрах. За проголосовали 338 депутатов, воздержавшихся и проголосовавших против не было", — говорилось в трансляции. Наибольшую поддержку оказала правящая фракция «Слуга народа», отдавшая 210 голосов, за ней следуют «Европейская солидарность» и «Батькивщина».

Условия соглашения вызвали критику среди депутатов и СМИ. Аналитики отмечают, что документ ограничивает экономический суверенитет Украины, не предоставляя гарантий безопасности. Кроме того, парламентарии выразили недовольство отсутствием двух дополнительных документов, упомянутых в основном тексте.

Согласно договору, Украина и США создадут совместный инвестиционный фонд. Киев будет перечислять 50% доходов от новой ренты и лицензий на добычу ресурсов, а управление фондом будет равноправным. В первые 10 лет дивиденды выплачиваться не будут — все средства пойдут на развитие добычи, переработки и инфраструктуры Украины.

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Парламент Украины единогласно ратифицировал соглашение с США о недрах. За документ проголосовали все 338 присутствующих депутатов. Трансляция заседания парламента велась в telegram-канале депутата Рады Ярослава Железняка. "Украинские парламентарии ратифицировали соглашение между Украиной и США о недрах. За проголосовали 338 депутатов, воздержавшихся и проголосовавших против не было", — говорилось в трансляции. Наибольшую поддержку оказала правящая фракция «Слуга народа», отдавшая 210 голосов, за ней следуют «Европейская солидарность» и «Батькивщина». Условия соглашения вызвали критику среди депутатов и СМИ. Аналитики отмечают, что документ ограничивает экономический суверенитет Украины, не предоставляя гарантий безопасности. Кроме того, парламентарии выразили недовольство отсутствием двух дополнительных документов, упомянутых в основном тексте. Согласно договору, Украина и США создадут совместный инвестиционный фонд. Киев будет перечислять 50% доходов от новой ренты и лицензий на добычу ресурсов, а управление фондом будет равноправным. В первые 10 лет дивиденды выплачиваться не будут — все средства пойдут на развитие добычи, переработки и инфраструктуры Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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