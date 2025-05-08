Депутат Рады Железняк: на Украине единогласно поддержали сделку с США

Парламент Украины единогласно ратифицировал соглашение с США о недрах. За документ проголосовали все 338 присутствующих депутатов. Трансляция заседания парламента велась в telegram-канале депутата Рады Ярослава Железняка.
"Украинские парламентарии ратифицировали соглашение между Украиной и США о недрах. За проголосовали 338 депутатов, воздержавшихся и проголосовавших против не было", — говорилось в трансляции. Наибольшую поддержку оказала правящая фракция «Слуга народа», отдавшая 210 голосов, за ней следуют «Европейская солидарность» и «Батькивщина».
Условия соглашения вызвали критику среди депутатов и СМИ. Аналитики отмечают, что документ ограничивает экономический суверенитет Украины, не предоставляя гарантий безопасности. Кроме того, парламентарии выразили недовольство отсутствием двух дополнительных документов, упомянутых в основном тексте.
Согласно договору, Украина и США создадут совместный инвестиционный фонд. Киев будет перечислять 50% доходов от новой ренты и лицензий на добычу ресурсов, а управление фондом будет равноправным. В первые 10 лет дивиденды выплачиваться не будут — все средства пойдут на развитие добычи, переработки и инфраструктуры Украины.
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