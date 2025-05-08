В Екатеринбурге продлили работу выставки техники НАТО, захваченной в зоне СВО

В ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге до 11 мая продлили работу выставки трофейной техники стран НАТО, захваченной российскими военными в зоне спецоперации на Украине. Об этом в своем telegram-канале сообщил полпред в УрФО Артем Жога.
«Планировалось, что выставка в Екатеринбурге будет работать до 10 мая. Из-за высокого спроса приняли решение с командованием Центрального военного округа продлить ее до конца праздничных дней. Чтобы увидеть результат работы отважных бойцов смогли все желающие», — написал полпред, отметив, что за первую неделю работы экспозицию трофеев СВО посетили более 100 тысяч человек, в том числе и он сам.
Выставка начала работу 1 мая. Там можно увидеть 28 единиц боевых машин, произведенных в Великобритании, Франции, США, Канаде и других странах. Название экспозиции — «Сила в правде — гордость и Победа». Среди экспонатов представлены танки Abrams, БМП Bradley и Marder, бронетранспортеры Spartan, VAB, Saxon, «Буцефал».
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