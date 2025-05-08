В Екатеринбурге продлили работу выставки техники НАТО, захваченной в зоне СВО

В Екатеринбурге выставка западных военных машин будет работать до 11 мая
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Захваченную технику НАТО можно увидеть до конца майских праздников
Захваченную технику НАТО можно увидеть до конца майских праздников Фото:

В ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге до 11 мая продлили работу выставки трофейной техники стран НАТО, захваченной российскими военными в зоне спецоперации на Украине. Об этом в своем telegram-канале сообщил полпред в УрФО Артем Жога.

«Планировалось, что выставка в Екатеринбурге будет работать до 10 мая. Из-за высокого спроса приняли решение с командованием Центрального военного округа продлить ее до конца праздничных дней. Чтобы увидеть результат работы отважных бойцов смогли все желающие», — написал полпред, отметив, что за первую неделю работы экспозицию трофеев СВО посетили более 100 тысяч человек, в том числе и он сам.

Выставка начала работу 1 мая. Там можно увидеть 28 единиц боевых машин, произведенных в Великобритании, Франции, США, Канаде и других странах. Название экспозиции — «Сила в правде — гордость и Победа». Среди экспонатов представлены танки Abrams, БМП Bradley и Marder, бронетранспортеры Spartan, VAB, Saxon, «Буцефал».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге до 11 мая продлили работу выставки трофейной техники стран НАТО, захваченной российскими военными в зоне спецоперации на Украине. Об этом в своем telegram-канале сообщил полпред в УрФО Артем Жога. «Планировалось, что выставка в Екатеринбурге будет работать до 10 мая. Из-за высокого спроса приняли решение с командованием Центрального военного округа продлить ее до конца праздничных дней. Чтобы увидеть результат работы отважных бойцов смогли все желающие», — написал полпред, отметив, что за первую неделю работы экспозицию трофеев СВО посетили более 100 тысяч человек, в том числе и он сам. Выставка начала работу 1 мая. Там можно увидеть 28 единиц боевых машин, произведенных в Великобритании, Франции, США, Канаде и других странах. Название экспозиции — «Сила в правде — гордость и Победа». Среди экспонатов представлены танки Abrams, БМП Bradley и Marder, бронетранспортеры Spartan, VAB, Saxon, «Буцефал».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...