В главном парке Екатеринбурга — Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского — 1 мая открылась выставка трофейной техники стран НАТО, захваченной в зоне спецоперации на Украине. Горожане смогут увидеть 28 единиц техники, произведенной в Великобритании, Франции, США, Канаде и других странах, передает журналист URA.RU.
«В фан-зоне парка Маяковского проходит выставка „Сила в правде — гордость и Победа“. Среди экспонатов представлены танки Abrams, БМП Bradley и Marder, бронетранспортеры Spartan, VAB, Saxon, „Буцефал“. Вся техника была захвачена группировкой „Центр“ ВС РФ. Выставка будет работать с 10:00 до 21:00 до 10 мая, вход бесплатный», — отметил корреспондент агентства.
Экспозиция «Сила V правде — гордость и Победа!» путешествует по всей России с прошлого года. Технику НАТО уже показывали в Челябинской, Курганской, Тюменской, Кемеровской, Новосибирской областях, Республике Алтай, Югре и других регионах.
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