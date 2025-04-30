30 апреля 2025

В главный парк Екатеринбурга привезли технику НАТО, захваченную группировкой «Центр». Фото

С 1 по 10 мая в парке Маяковского пройдет выставка трофейной техники НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка трофейной военной техники стран НАТО, захваченной вооруженными силами РФ в ходе специальной военной операции. 2 мая 2024. Москва, техника нато, военная техника нато, военные трофеи нато, военный хаммер
Экспозиция будет работать ежедневно по 10 мая Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В главном парке Екатеринбурга — Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского — 1 мая открылась выставка трофейной техники стран НАТО, захваченной в зоне спецоперации на Украине. Горожане смогут увидеть 28 единиц техники, произведенной в Великобритании, Франции, США, Канаде и других странах, передает журналист URA.RU.

«В фан-зоне парка Маяковского проходит выставка „Сила в правде — гордость и Победа“. Среди экспонатов представлены танки Abrams, БМП Bradley и Marder, бронетранспортеры Spartan, VAB, Saxon, „Буцефал“. Вся техника была захвачена группировкой „Центр“ ВС РФ. Выставка будет работать с 10:00 до 21:00 до 10 мая, вход бесплатный», — отметил корреспондент агентства.

Экспозиция «Сила V правде — гордость и Победа!» путешествует по всей России с прошлого года. Технику НАТО уже показывали в Челябинской, Курганской, Тюменской, Кемеровской, Новосибирской областях, Республике Алтай, Югре и других регионах.

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В главном парке Екатеринбурга — Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского — 1 мая открылась выставка трофейной техники стран НАТО, захваченной в зоне спецоперации на Украине. Горожане смогут увидеть 28 единиц техники, произведенной в Великобритании, Франции, США, Канаде и других странах, передает журналист URA.RU. «В фан-зоне парка Маяковского проходит выставка „Сила в правде — гордость и Победа“. Среди экспонатов представлены танки Abrams, БМП Bradley и Marder, бронетранспортеры Spartan, VAB, Saxon, „Буцефал“. Вся техника была захвачена группировкой „Центр“ ВС РФ. Выставка будет работать с 10:00 до 21:00 до 10 мая, вход бесплатный», — отметил корреспондент агентства. Экспозиция «Сила V правде — гордость и Победа!» путешествует по всей России с прошлого года. Технику НАТО уже показывали в Челябинской, Курганской, Тюменской, Кемеровской, Новосибирской областях, Республике Алтай, Югре и других регионах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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