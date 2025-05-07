07 мая 2025

Губернатор ХМАО разместил фото своего деда на борту самолета воздушного «Бессмертного полка». Фото

Кухарук разместил фото дедушки на борту самолета воздушного «Бессмертного полка»
© Служба новостей «URA.RU»
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На самолете воздушного «Бессмертного полка» разместили фото деда губернатора ХМАО Руслана Кухарука
На самолете воздушного «Бессмертного полка» разместили фото деда губернатора ХМАО Руслана Кухарука Фото:
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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук разместил фотографию своего деда — участника Великой Отечественной войны Ивана Кухарука на самолете, участвующем в акции «Бессмертный полк». Портрет занял место на фюзеляже самолета Як-52, рассказал пилот и основатель пилотажной группы «Барсы» Евгений Барсов в разговоре с журналистом URA.RU.

«Губернатор разместил на фюзеляже самолета Як-52 фотографию своего деда — Ивана Кухарука. Всего на бортах наших самолетов в этом году будет около трех тысяч портретов, присланных жителями Югры. Это не случайные снимки, а конкретные люди, настоящие герои», — рассказал Барсов.

Глава округа встретился с пилотажной группой в Ханты-Мансийске. На встрече также присутствовали школьники. Кухарук рассказал ребятам о своем родственнике-герое и получил от них дружное поздравление с днем рождения.

«Ребята поздравили его хором. Губернатор признался, что так его еще никто не поздравлял», — поделился пилот.

Воздушный «Бессмертный полк» проходит в регионе шестой год. Акция традиционно проводится в День Победы.

Ранее URA.RU писало, что летчики из ХМАО раскрыли программу воздушного «Бессмертного полка». Самолеты пролетят над Сургутом, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском, Нижневартовском, Мегионом и Лангепасом.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук разместил фотографию своего деда — участника Великой Отечественной войны Ивана Кухарука на самолете, участвующем в акции «Бессмертный полк». Портрет занял место на фюзеляже самолета Як-52, рассказал пилот и основатель пилотажной группы «Барсы» Евгений Барсов в разговоре с журналистом URA.RU. «Губернатор разместил на фюзеляже самолета Як-52 фотографию своего деда — Ивана Кухарука. Всего на бортах наших самолетов в этом году будет около трех тысяч портретов, присланных жителями Югры. Это не случайные снимки, а конкретные люди, настоящие герои», — рассказал Барсов. Глава округа встретился с пилотажной группой в Ханты-Мансийске. На встрече также присутствовали школьники. Кухарук рассказал ребятам о своем родственнике-герое и получил от них дружное поздравление с днем рождения. «Ребята поздравили его хором. Губернатор признался, что так его еще никто не поздравлял», — поделился пилот. Воздушный «Бессмертный полк» проходит в регионе шестой год. Акция традиционно проводится в День Победы. Ранее URA.RU писало, что летчики из ХМАО раскрыли программу воздушного «Бессмертного полка». Самолеты пролетят над Сургутом, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском, Нижневартовском, Мегионом и Лангепасом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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