В Прикамье выросли продажи средств от аллергии

В первом квартале 2025 года продажи антигистаминных препаратов системного действия в Пермском крае выросли на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка составила 94,2 миллиона рублей.
В компании отметили, что количество проданных упаковок в регионе за январь — март 2025 года составило 328,2 тыс. единиц, что на 1,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. «В 1 квартале 2024 года этот показатель составлял 322,9 тыс. упаковок», — сообщили аналитики DSM Group по запросу «РБК-Пермь». За весь прошлый год в Пермском крае было реализовано 1,3 млн упаковок антигистаминных препаратов на сумму 350,3 млн рублей, тогда как в 2023 году — 1,4 млн упаковок на 322,4 млн рублей.
Согласно информации сервиса «Яндекс Погода», в регионе сохраняется высокая активность пыльцы березы и ольхи. В связи с этим специалисты прогнозируют всплеск аллергических реакций у населения. Ожидается, что снижение пика активности пыльцы ольхи произойдет к 9 мая, а березы — как минимум до 17 мая.
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