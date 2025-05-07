Ко Дню Победы челябинские полицейские презентовали авторскую песню «Всё для Победы!». Видеопоздравление URA.RU представили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
«В преддверии 80-летия Великой Победы состоялась премьера авторской песни „Всё для Победы!“. В видеоролике использованы кадры из легендарной киноэпопеи „Освобождение“, а также архивные хроники военных лет, которые переплетаются со съёмками событий спецоперации», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Данный художественный прием отражает преемственность поколений и подчеркивает непрерывность героической службы тех, кто охраняет безопасность страны. Музыкальное сопровождение создано заместителем руководителя Культурного центра полиции региона, подполковником внутренней службы Сергеем Пимоновым. Текст композиции написал замначальника Культурного центра МВД России, уроженец Кыштыма, полковник внутренней службы Михаил Ваганов. Аранжировку подготовил сержант полиции Павел Лазаренко, сотрудник отдельной роты патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Троицкий». Партия гитары исполнена Игорем Левановым.
Песню исполнил вокальный ансамбль Главного управления МВД России по Челябинской области. В создании видеоклипа также участвовал гитарист Василий Ульянов.
«Мы хотели не просто поздравить страну с юбилеем Великой Победы, но и напомнить, что мужество, стойкость и преданность Отечеству — это ценности, которые объединяют и воинов-победителей, и нынешних защитников правопорядка», — отметили авторы проекта.
Этот проект — дань уважения героям прошлого и настоящего, призванный объединить поколения и укрепить память о великом подвиге нашего народа.
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