Венгерские власти сообщили о масштабных планах ЕС по финансированию Киева

В Брюсселе рассматривается возможность заложить в семилетний бюджет Европейского союза сотни миллиардов евро для поддержки Украины. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
«Брюссель намерен выделить в следующем семилетнем бюджете Евросоюза отдельную главу в несколько сотен миллиардов евро на финансирование Украины», — сообщил Сийярто. Его выступление транслировалось на телеканале М1.
Глава ведомства напомнил, что Украина на текущий момент не входит в состав Европейского Союза. Он также отметил, что Венгрия не допустит, чтобы ее граждан обязывали финансировать процесс ускоренного вступления Украины в ЕС.
Ранее Венгрия выступила против инициативы Европейской комиссии, предполагающей прекращение импорта российского газа всеми странами Европейского союза к 2027 году. Сийярто подчеркнул, что реализация плана подрывает суверенитет членов ЕС, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.