Венгерские власти сообщили о масштабных планах ЕС по финансированию Киева

Сийярто: Брюссель хочет выделить сотни миллиардов евро на финансирование Украины
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Сийярто выступил против финансирования Украины Европой
Сийярто выступил против финансирования Украины Европой Фото:

В Брюсселе рассматривается возможность заложить в семилетний бюджет Европейского союза сотни миллиардов евро для поддержки Украины. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

«Брюссель намерен выделить в следующем семилетнем бюджете Евросоюза отдельную главу в несколько сотен миллиардов евро на финансирование Украины», — сообщил Сийярто. Его выступление транслировалось на телеканале М1.

Глава ведомства напомнил, что Украина на текущий момент не входит в состав Европейского Союза. Он также отметил, что Венгрия не допустит, чтобы ее граждан обязывали финансировать процесс ускоренного вступления Украины в ЕС.

Ранее Венгрия выступила против инициативы Европейской комиссии, предполагающей прекращение импорта российского газа всеми странами Европейского союза к 2027 году. Сийярто подчеркнул, что реализация плана подрывает суверенитет членов ЕС, передает RT.

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В Брюсселе рассматривается возможность заложить в семилетний бюджет Европейского союза сотни миллиардов евро для поддержки Украины. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. «Брюссель намерен выделить в следующем семилетнем бюджете Евросоюза отдельную главу в несколько сотен миллиардов евро на финансирование Украины», — сообщил Сийярто. Его выступление транслировалось на телеканале М1. Глава ведомства напомнил, что Украина на текущий момент не входит в состав Европейского Союза. Он также отметил, что Венгрия не допустит, чтобы ее граждан обязывали финансировать процесс ускоренного вступления Украины в ЕС. Ранее Венгрия выступила против инициативы Европейской комиссии, предполагающей прекращение импорта российского газа всеми странами Европейского союза к 2027 году. Сийярто подчеркнул, что реализация плана подрывает суверенитет членов ЕС, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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