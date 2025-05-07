Самый молодой экс-мэр России из ХМАО Александр Старжинский отправился на СВО. Бывший глава поселка Половинка, поработав после отставки риэлтором в Тюмени и в правительстве Забайкалья, написал на своей странице «Вконтакте», что подписал контракт с Минобороны.
«Наступил важный и трудный этап моей жизни. Я ушел защищать нашу землю, наше небо, наш дом. Ушел, потому что верю — мир и справедливость стоят того, чтобы бороться за них», — поделился политик со своими подписчиками.
Он будет служить рядом с мобилизованным еще в 2022 году братом-двойняшкой Евгением. «С самого начала СВО всегда поддерживал наших ребят: собирал гуманитарную помощь, оказывал помощь с документами и выплатами, работал в госпитале, отправлял автомобильную технику, оборудование и многое другое. Старался максимально приблизить победу. Не выдержал. Подписал контракт. Служу теперь рядом с братом, занимаемся БПЛА», — добавил Старжинский.
Старжинский выиграл выборы мэра Половинки, когда ему было 24 года. После отставки, которую связывают с конфликтом с бывшим первым политическим заместителем губернатором ХМАО Алексеем Шипиловым, отказался от переизбрания на второй срок. Он отправился в Тюмень, а затем поработал и.о. директора УКС Забайкальского края.
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