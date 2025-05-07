07 мая 2025

Госавтоинспекция Челябинска расследует ДТП с байкером на мотоцикле Honda

Госавтоинспекция Челябинска расследует ДТП с участием байкера на мотоцикле Honda
© Служба новостей «URA.RU»
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Все обстоятельства ДТП выясняются
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Госавтоинспекция Челябинска расследует обстоятельства аварии с участием байкера на мотоцикле Honda, которая произошла вечером 8 мая в центре города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. 

"ДТП случилось возле дома №31 на улице Сони Кривой в 19:45. По предварительным данным, автомобиль «Лада Гранта» под управлением 51-летнего мужчины столкнулся с мотоциклом Honda, которым управлял 25-летний водитель", — рассказали URA.RU подробности аварии в ведомстве. 

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте, анализируя причины столкновения, включая возможные нарушения ПДД со стороны ее участников. В результате дорожного происшествия молодой мотоциклист был госпитализирован.

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Госавтоинспекция Челябинска расследует обстоятельства аварии с участием байкера на мотоцикле Honda, которая произошла вечером 8 мая в центре города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.  "ДТП случилось возле дома №31 на улице Сони Кривой в 19:45. По предварительным данным, автомобиль «Лада Гранта» под управлением 51-летнего мужчины столкнулся с мотоциклом Honda, которым управлял 25-летний водитель", — рассказали URA.RU подробности аварии в ведомстве.  Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте, анализируя причины столкновения, включая возможные нарушения ПДД со стороны ее участников. В результате дорожного происшествия молодой мотоциклист был госпитализирован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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