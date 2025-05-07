Госавтоинспекция Челябинска расследует ДТП с байкером на мотоцикле Honda

Госавтоинспекция Челябинска расследует обстоятельства аварии с участием байкера на мотоцикле Honda, которая произошла вечером 8 мая в центре города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
"ДТП случилось возле дома №31 на улице Сони Кривой в 19:45. По предварительным данным, автомобиль «Лада Гранта» под управлением 51-летнего мужчины столкнулся с мотоциклом Honda, которым управлял 25-летний водитель", — рассказали URA.RU подробности аварии в ведомстве.
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте, анализируя причины столкновения, включая возможные нарушения ПДД со стороны ее участников. В результате дорожного происшествия молодой мотоциклист был госпитализирован.
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