08 мая 2025
07 мая 2025

Синоптики озвучили окончательный прогноз погоды на 9 мая в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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В День Победы ветераны и жители надеются на хорошую погоду
В День Победы ветераны и жители надеются на хорошую погоду Фото:

В День Победы жителей Челябинска ждет переменчивая погода с кратковременными дождями и грозами. Это следует из опубликованных данных синоптиков «Гисметео».

"9 мая в Челябинске будет облачно с прояснениями. Возможны кратковременные дожди, а местами грозы. Утром в отдельных районах города прогнозируются туманы", — говорится на сайте "Гисметео".

Несмотря на возможные осадки, 9 мая обещает быть достаточно теплым для первой половины мая. Температура воздуха днем составит от 17 до 22 градусов тепла. Ветер будет дуть с северного направления со скоростью 3–8 метров в секунду, местами порывы могут достигать 13 метров в секунду.

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В День Победы жителей Челябинска ждет переменчивая погода с кратковременными дождями и грозами. Это следует из опубликованных данных синоптиков «Гисметео». "9 мая в Челябинске будет облачно с прояснениями. Возможны кратковременные дожди, а местами грозы. Утром в отдельных районах города прогнозируются туманы", — говорится на сайте "Гисметео". Несмотря на возможные осадки, 9 мая обещает быть достаточно теплым для первой половины мая. Температура воздуха днем составит от 17 до 22 градусов тепла. Ветер будет дуть с северного направления со скоростью 3–8 метров в секунду, местами порывы могут достигать 13 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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