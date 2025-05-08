Синоптики озвучили окончательный прогноз погоды на 9 мая в Челябинске

В День Победы жителей Челябинска ждет переменчивая погода с кратковременными дождями и грозами. Это следует из опубликованных данных синоптиков «Гисметео».
"9 мая в Челябинске будет облачно с прояснениями. Возможны кратковременные дожди, а местами грозы. Утром в отдельных районах города прогнозируются туманы", — говорится на сайте "Гисметео".
Несмотря на возможные осадки, 9 мая обещает быть достаточно теплым для первой половины мая. Температура воздуха днем составит от 17 до 22 градусов тепла. Ветер будет дуть с северного направления со скоростью 3–8 метров в секунду, местами порывы могут достигать 13 метров в секунду.
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