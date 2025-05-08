08 мая 2025

В Нижнем Тагиле стартовал автопробег, посвященный Дню Победы

В Нижнем Тагиле стартовал автопробег «И не прервется связь поколений» к 9 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Автопробег пройдет на территории Нижнего Тагила и Горноуральского округа
Автопробег пройдет на территории Нижнего Тагила и Горноуральского округа Фото:

В Нижнем Тагиле стартовал автопробег «И не прервется связь поколений», приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом мэр города Владислав Пинаев рассказал в своих соцсетях.

«Дали старт автопробегу „И не прервётся связь поколений“, посвященному 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. От Лисьей горы автопробег проедет по сельским населенным пунктам в составе как Нижнего Тагила, так и Горноуральского округа — Черноисточинск, Уралец, Висим, Висимо-Уткинск, Усть-Утка», — сообщил  Пинаев в своем telegram-канале.

Также отмечается, что в пяти сельских населенных пунктах к юбилейной дате были установлены новые монументы в честь героев войны. Во всех деревнях и поселках, которые посетят участники автопробега, они возложат цветы к мемориалам.

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В Нижнем Тагиле стартовал автопробег «И не прервется связь поколений», приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом мэр города Владислав Пинаев рассказал в своих соцсетях. «Дали старт автопробегу „И не прервётся связь поколений“, посвященному 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. От Лисьей горы автопробег проедет по сельским населенным пунктам в составе как Нижнего Тагила, так и Горноуральского округа — Черноисточинск, Уралец, Висим, Висимо-Уткинск, Усть-Утка», — сообщил  Пинаев в своем telegram-канале. Также отмечается, что в пяти сельских населенных пунктах к юбилейной дате были установлены новые монументы в честь героев войны. Во всех деревнях и поселках, которые посетят участники автопробега, они возложат цветы к мемориалам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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