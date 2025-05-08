В Нижнем Тагиле стартовал автопробег, посвященный Дню Победы

В Нижнем Тагиле стартовал автопробег «И не прервется связь поколений», приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом мэр города Владислав Пинаев рассказал в своих соцсетях.
«Дали старт автопробегу „И не прервётся связь поколений“, посвященному 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. От Лисьей горы автопробег проедет по сельским населенным пунктам в составе как Нижнего Тагила, так и Горноуральского округа — Черноисточинск, Уралец, Висим, Висимо-Уткинск, Усть-Утка», — сообщил Пинаев в своем telegram-канале.
Также отмечается, что в пяти сельских населенных пунктах к юбилейной дате были установлены новые монументы в честь героев войны. Во всех деревнях и поселках, которые посетят участники автопробега, они возложат цветы к мемориалам.
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