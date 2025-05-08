08 мая 2025
07 мая 2025

В ХМАО открыли новый патриотичный памятник. Фото

В Нягани открыли памятник «Труженикам тыла»
© Служба новостей «URA.RU»
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Скульптура появилась в районе «Западный» по улице 30 лет Победы (архивное фото)
Скульптура появилась в районе «Западный» по улице 30 лет Победы (архивное фото) Фото:
В Нягани открыли памятник «Труженикам тыла»
В Нягани открыли памятник «Труженикам тыла»
Фото:

В Нягани (ХМАО) открыли новый памятник, посвященный труженикам тыла Великой Отечественной войны. Скульптурная композиция установлена в районе «Западный» на улице 30 лет Победы, сообщил глава города Иван Ямашев.

«Новая скульптурная композиция, наполненная патриотизмом, появилась в районе „Западный“ по улице 30 лет Победы. Сегодня в городе проживают 18 тружеников тыла. Это люди, которые в годы Великой Отечественной войны заменили на фабриках, заводах и производствах мужчин, ушедших на фронт», — сообщил мэр в своем telegram-канале.

Инициатором установки памятника выступил Совет ветеранов войны и труда Нягани. Реализация проекта была приурочена ко Дню Победы. Скульптурная композиция выполнена в мастерской «Маки» города Екатеринбурга, автор — Илья Бекетов. Открытие памятника прошло в присутствии автора и жителей города.

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В Нягани (ХМАО) открыли новый памятник, посвященный труженикам тыла Великой Отечественной войны. Скульптурная композиция установлена в районе «Западный» на улице 30 лет Победы, сообщил глава города Иван Ямашев. «Новая скульптурная композиция, наполненная патриотизмом, появилась в районе „Западный“ по улице 30 лет Победы. Сегодня в городе проживают 18 тружеников тыла. Это люди, которые в годы Великой Отечественной войны заменили на фабриках, заводах и производствах мужчин, ушедших на фронт», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Инициатором установки памятника выступил Совет ветеранов войны и труда Нягани. Реализация проекта была приурочена ко Дню Победы. Скульптурная композиция выполнена в мастерской «Маки» города Екатеринбурга, автор — Илья Бекетов. Открытие памятника прошло в присутствии автора и жителей города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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