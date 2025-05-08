В Нягани (ХМАО) открыли новый памятник, посвященный труженикам тыла Великой Отечественной войны. Скульптурная композиция установлена в районе «Западный» на улице 30 лет Победы, сообщил глава города Иван Ямашев.
«Новая скульптурная композиция, наполненная патриотизмом, появилась в районе „Западный“ по улице 30 лет Победы. Сегодня в городе проживают 18 тружеников тыла. Это люди, которые в годы Великой Отечественной войны заменили на фабриках, заводах и производствах мужчин, ушедших на фронт», — сообщил мэр в своем telegram-канале.
Инициатором установки памятника выступил Совет ветеранов войны и труда Нягани. Реализация проекта была приурочена ко Дню Победы. Скульптурная композиция выполнена в мастерской «Маки» города Екатеринбурга, автор — Илья Бекетов. Открытие памятника прошло в присутствии автора и жителей города.
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