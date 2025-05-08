08 мая 2025

Питбуль держит в страхе поселок в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Питбуль напал на жительницу Пермского края
Питбуль напал на жительницу Пермского края Фото:

Агрессивный питбуль держит в страхе жителей поселка Зюкайка в Пермском крае. Питбуль, принадлежащий одному из местных жителей, набросился на женщину и укусил ее за ногу. По словам пострадавшей, это произошло 7 мая.

«Соседи держат на участке, примыкающему к дому, несколько собак но одна из них, взрослый питбуль, периодически сбегает с хозяйской территории. Животное напало на женщину и укусило за ногу, когда она ехала на скутере недалеко от дома», — пояснила пермячка в беседе с perm.aif.ru.

Отмечается, что женщина обратилась в медицинское учреждение и правоохранительные органы на следующий день после происшествия. Ранее тот же питбуль напал на другую жительницу поселка, причинив ей рваные раны.

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Агрессивный питбуль держит в страхе жителей поселка Зюкайка в Пермском крае. Питбуль, принадлежащий одному из местных жителей, набросился на женщину и укусил ее за ногу. По словам пострадавшей, это произошло 7 мая. «Соседи держат на участке, примыкающему к дому, несколько собак но одна из них, взрослый питбуль, периодически сбегает с хозяйской территории. Животное напало на женщину и укусило за ногу, когда она ехала на скутере недалеко от дома», — пояснила пермячка в беседе с perm.aif.ru. Отмечается, что женщина обратилась в медицинское учреждение и правоохранительные органы на следующий день после происшествия. Ранее тот же питбуль напал на другую жительницу поселка, причинив ей рваные раны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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