Питбуль держит в страхе поселок в Пермском крае

Агрессивный питбуль держит в страхе жителей поселка Зюкайка в Пермском крае. Питбуль, принадлежащий одному из местных жителей, набросился на женщину и укусил ее за ногу. По словам пострадавшей, это произошло 7 мая.
«Соседи держат на участке, примыкающему к дому, несколько собак но одна из них, взрослый питбуль, периодически сбегает с хозяйской территории. Животное напало на женщину и укусило за ногу, когда она ехала на скутере недалеко от дома», — пояснила пермячка в беседе с perm.aif.ru.
Отмечается, что женщина обратилась в медицинское учреждение и правоохранительные органы на следующий день после происшествия. Ранее тот же питбуль напал на другую жительницу поселка, причинив ей рваные раны.
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