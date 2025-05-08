08 мая 2025
07 мая 2025

В ХМАО девочка выпала из окна многоэтажки

В Нефтеюганске девочка выпала из окна седьмого этажа
© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок упал на козырек подъезда (архивное фото)
Ребенок упал на козырек подъезда (архивное фото) Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) несовершеннолетний ребенок упал с окна многоэтажки. Местные жители сообщают, что это произошло в 14 микрорайоне, информация появилась в соцсетях.

«Сегодня девочка выпала с окна в 14 микрорайоне. Может комментаторы кто знает подробности, отпишутся об ее состоянии», — сказано в telegram-канале «Это Юганск, детка!». В комментариях местные жители сообщили, что девочка упала из окна седьмого этажа многоэтажного дома №31. На место прибыла бригада скорой помощи, девочка жива.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по ХМАО. На момент публикации ответ ожидается.

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В Нефтеюганске (ХМАО) несовершеннолетний ребенок упал с окна многоэтажки. Местные жители сообщают, что это произошло в 14 микрорайоне, информация появилась в соцсетях. «Сегодня девочка выпала с окна в 14 микрорайоне. Может комментаторы кто знает подробности, отпишутся об ее состоянии», — сказано в telegram-канале «Это Юганск, детка!». В комментариях местные жители сообщили, что девочка упала из окна седьмого этажа многоэтажного дома №31. На место прибыла бригада скорой помощи, девочка жива. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по ХМАО. На момент публикации ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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