В ХМАО девочка выпала из окна многоэтажки

В Нефтеюганске (ХМАО) несовершеннолетний ребенок упал с окна многоэтажки. Местные жители сообщают, что это произошло в 14 микрорайоне, информация появилась в соцсетях.
«Сегодня девочка выпала с окна в 14 микрорайоне. Может комментаторы кто знает подробности, отпишутся об ее состоянии», — сказано в telegram-канале «Это Юганск, детка!». В комментариях местные жители сообщили, что девочка упала из окна седьмого этажа многоэтажного дома №31. На место прибыла бригада скорой помощи, девочка жива.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по ХМАО. На момент публикации ответ ожидается.
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