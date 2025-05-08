08 мая 2025

Больше половины территории России покрыто снегом на День Победы

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Почти на 60% территории России все еще лежит снег
Почти на 60% территории России все еще лежит снег Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

На текущий момент, к 9 мая, снег занимает большую половину площади России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 

«На 55-60% территории нашей страны все еще лежит снег. В майские праздники на юге европейской части России жары не будет», — рассказал Вильфанд ТАСС. 

Вильфанд подчеркнул, отсутствие экстремально высоких температур снижает пожароопасность и является «сдерживающим фактором». Он также добавил, что снег давно и полностью сошел в Южном федеральном округе.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, какую погоду ждать москвичам на 9 мая. По его словам, предварительные прогнозы на День Победы предупреждали жителей столицы о том, что 9 числа будет небольшой дождь. Однако за последние несколько дней ситуация скорректировалась, и осадков не предвидится.

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На текущий момент, к 9 мая, снег занимает большую половину площади России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.  «На 55-60% территории нашей страны все еще лежит снег. В майские праздники на юге европейской части России жары не будет», — рассказал Вильфанд ТАСС.  Вильфанд подчеркнул, отсутствие экстремально высоких температур снижает пожароопасность и является «сдерживающим фактором». Он также добавил, что снег давно и полностью сошел в Южном федеральном округе. Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, какую погоду ждать москвичам на 9 мая. По его словам, предварительные прогнозы на День Победы предупреждали жителей столицы о том, что 9 числа будет небольшой дождь. Однако за последние несколько дней ситуация скорректировалась, и осадков не предвидится.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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