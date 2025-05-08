08 мая 2025

Жаркий день с грозой придет в Тюмень 9 мая

© Служба новостей «URA.RU»
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Температура воздуха днем поднимется до +21 градуса
Температура воздуха днем поднимется до +21 градуса Фото:

В Тюмени 9 мая ожидается гроза. Весь день будет облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха поднимется до +21 градуса. Об этом сообщили на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«На юге Тюменской области 9 мая облачно, с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь, в Уватском районе преимущественно без осадков. Ночью +5, +10 градусов. Днем +16, +21», — сообщается на сайте управления.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с, при грозе возможны порывы до 17 м/с. Влажность воздуха — 74%.

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В Тюмени 9 мая ожидается гроза. Весь день будет облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха поднимется до +21 градуса. Об этом сообщили на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «На юге Тюменской области 9 мая облачно, с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь, в Уватском районе преимущественно без осадков. Ночью +5, +10 градусов. Днем +16, +21», — сообщается на сайте управления. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, при грозе возможны порывы до 17 м/с. Влажность воздуха — 74%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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