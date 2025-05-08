Губернатор Пермского края поздравил жителей с Днем Победы

Прикамцы, как и все жители нашей страны, долгие 1418 дней и ночей приближали Победу на всех фронтах и в тылу
Глава региона Дмитрий Махонин в своих соцсетях поздравил жителей региона с Днем Победы. Он обратился к ветеранам, труженикам тыла и гостям краевой столицы.
«80 лет назад завершилась самая жестокая война в истории человечества. Прикамцы, как и все жители нашей страны, долгие 1418 дней и ночей приближали Победу на всех фронтах и в тылу. Мы будем вечно помнить их подвиг и брать пример с наших отважных земляков», — написал глава региона в telegram-канале.
URA.RU ведет прямую текстовую трансляцию празднования 80-летия Победы в Перми. В ней собраны все ключевые моменты торжественных мероприятий.
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