Китайские военные исполнили песню «Священная война» на Красной площади

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Китайские военные прошли маршем по Красной площади
Китайские военные прошли маршем по Красной площади Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Военные из Китая исполнили известную песню "Священная война" и прошли с флагом своей страны по Красной площади в Москве. Об этом сообщает telegram-канал "Звезды".

Песня «Священная война» была написана в первые дни Великой Отечественной войны поэтом Василием Лебедевым-Кумачом и композитором Александром Александровым и быстро стала символом сплоченности советского народа. Ее впервые исполнили на Белорусском вокзале 26 июня 1941 года, и с тех пор она занимает особое место в культурном наследии России, часто звуча на памятных мероприятиях и концертах, в том числе за рубежом.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что расчеты из КНР станут самыми многочисленными из всех, что будут представлены на Параде Победы. Накануне в столицу прибыл китайский лидер Си Цзиньпин. Он пробудет в РФ до 10 мая. 

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Военные из Китая исполнили известную песню "Священная война" и прошли с флагом своей страны по Красной площади в Москве. Об этом сообщает telegram-канал "Звезды". Песня «Священная война» была написана в первые дни Великой Отечественной войны поэтом Василием Лебедевым-Кумачом и композитором Александром Александровым и быстро стала символом сплоченности советского народа. Ее впервые исполнили на Белорусском вокзале 26 июня 1941 года, и с тех пор она занимает особое место в культурном наследии России, часто звуча на памятных мероприятиях и концертах, в том числе за рубежом. Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что расчеты из КНР станут самыми многочисленными из всех, что будут представлены на Параде Победы. Накануне в столицу прибыл китайский лидер Си Цзиньпин. Он пробудет в РФ до 10 мая. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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