08 мая 2025

Губернатор Артюхов, мэр Салехарда и архиепископ возложили цветы к Вечному огню. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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После парада, главы возложили цветы к Вечному огню
После парада, главы возложили цветы к Вечному огню Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, мэр Салехарда Алексей Титовский и другие официальные лица возложили цветы к Вечному огню. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Артюхов, Титовский, архиепископ салехардский и новоуренгойский Николай и спикер заксобрания Сергей Ямкин возложили цветы. В их окружении заметили замов губернатора Сергея Климентьева, Андрея Гаранина, Александра Подорогу и других официальных лиц», — сообщает корреспондент URA.RU.

Среди силовиков на церемонии возложения присутствовали военный комиссар Михаил Торовин, генерал-майор полиции Сергей Костенко, прокурор ЯНАО Дмитрий Конош. Также на мероприятие пришел руководитель ГУ МЧС по ЯНАО генерал-майор Олег Гилев.

Ранее жителей округа поздравил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Речь главы транслировалась в сети VK. Военный комиссар Торовин поприветствовал участников парада. Для тех, кому неудобно смотреть прямой эфир — URA.RU ведет текстовую трансляцию.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, мэр Салехарда Алексей Титовский и другие официальные лица возложили цветы к Вечному огню. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Артюхов, Титовский, архиепископ салехардский и новоуренгойский Николай и спикер заксобрания Сергей Ямкин возложили цветы. В их окружении заметили замов губернатора Сергея Климентьева, Андрея Гаранина, Александра Подорогу и других официальных лиц», — сообщает корреспондент URA.RU. Среди силовиков на церемонии возложения присутствовали военный комиссар Михаил Торовин, генерал-майор полиции Сергей Костенко, прокурор ЯНАО Дмитрий Конош. Также на мероприятие пришел руководитель ГУ МЧС по ЯНАО генерал-майор Олег Гилев. Ранее жителей округа поздравил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Речь главы транслировалась в сети VK. Военный комиссар Торовин поприветствовал участников парада. Для тех, кому неудобно смотреть прямой эфир — URA.RU ведет текстовую трансляцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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