Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, мэр Салехарда Алексей Титовский и другие официальные лица возложили цветы к Вечному огню. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Артюхов, Титовский, архиепископ салехардский и новоуренгойский Николай и спикер заксобрания Сергей Ямкин возложили цветы. В их окружении заметили замов губернатора Сергея Климентьева, Андрея Гаранина, Александра Подорогу и других официальных лиц», — сообщает корреспондент URA.RU.
Среди силовиков на церемонии возложения присутствовали военный комиссар Михаил Торовин, генерал-майор полиции Сергей Костенко, прокурор ЯНАО Дмитрий Конош. Также на мероприятие пришел руководитель ГУ МЧС по ЯНАО генерал-майор Олег Гилев.
Ранее жителей округа поздравил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Речь главы транслировалась в сети VK. Военный комиссар Торовин поприветствовал участников парада. Для тех, кому неудобно смотреть прямой эфир — URA.RU ведет текстовую трансляцию.
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