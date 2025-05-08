08 мая 2025

Самые потрясающие кадры с Парада Победы в объективе фотокорреспондента URA.RU

В Кургане на площади Ленина прошел парад Победы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фейерверк с триколором запустили после поздравления губернатора Вадима Шумкова
Фейерверк с триколором запустили после поздравления губернатора Вадима Шумкова Фото:
новость из сюжета
День Победы-2025 в Кургане

В Кургане на площади Ленина прошел парад Победы. Об этом сообщает фотокорреспондент URA.RU.

На площади собрались жители города. Курганские политики поздравили земляков и отдали дань уважения ветеранам, которые тоже присутствовали на параде. Военные с техникой и машинами прошли по площади. Кроме того, фейерверк с триколором запустили после поздравления губернатора Вадима Шумкова.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков, председатель областной Думы Дмитрий Фролов и другие представители власти поздравили жителей региона с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне через социальные сети, отметив особое значение юбилейной даты и выразив благодарность ветеранам. В городах области, в том числе в Шадринске, прошли возложения цветов к памятникам и другие праздничные мероприятия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане на площади Ленина прошел парад Победы. Об этом сообщает фотокорреспондент URA.RU. На площади собрались жители города. Курганские политики поздравили земляков и отдали дань уважения ветеранам, которые тоже присутствовали на параде. Военные с техникой и машинами прошли по площади. Кроме того, фейерверк с триколором запустили после поздравления губернатора Вадима Шумкова. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков, председатель областной Думы Дмитрий Фролов и другие представители власти поздравили жителей региона с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне через социальные сети, отметив особое значение юбилейной даты и выразив благодарность ветеранам. В городах области, в том числе в Шадринске, прошли возложения цветов к памятникам и другие праздничные мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...