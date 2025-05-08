Самые потрясающие кадры с Парада Победы в объективе фотокорреспондента URA.RU

В Кургане на площади Ленина прошел парад Победы. Об этом сообщает фотокорреспондент URA.RU.
На площади собрались жители города. Курганские политики поздравили земляков и отдали дань уважения ветеранам, которые тоже присутствовали на параде. Военные с техникой и машинами прошли по площади. Кроме того, фейерверк с триколором запустили после поздравления губернатора Вадима Шумкова.
Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков, председатель областной Думы Дмитрий Фролов и другие представители власти поздравили жителей региона с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне через социальные сети, отметив особое значение юбилейной даты и выразив благодарность ветеранам. В городах области, в том числе в Шадринске, прошли возложения цветов к памятникам и другие праздничные мероприятия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».