Депутат Госдумы, председатель социалистической политической партией «Справедливая Россия — патриоты — за правду» рассказал корреспонденту URA.RU о подвиге своего отца — участника Великой Отечественной Войны. Михаил Емельянович Миронов воевал на Ленинградском фронте, прошёл всю войну. Награждён Орденом Красной Звезды, боевой медалью «За отвагу» и другими медалями.
«Он воевал в Колтушских высотах. Зимой, на холме, с одной стороны немцы, а с другой стороны — наши. И наши ночью делали окоп снежный, на случай, если ночью пойдут в атаку. <...> Вообще-то, главная была задача, танки его пустить. Вдруг он слышит шорох какой-то. Поднимает голову и видит немцев в маскхалатах. [Отец] крутит ручку [телефона, который использовался для связи] и он шепотом кричит туда: „Немцы, немцы“. Ему откуда кричат: „Ты что там шепчешь? Давай кричи как следует“. Ну ракету дали, наши пошли в атаку», — делится воспоминаниями Сергей Миронов.
Сергей Миронов отметил, что его отец, как многие фронтовики, не любил делиться воспоминаниями о войне. Но каждый год его семья отмечала День Победы. А Михаил Емельянович надевал все свои медали и ордена. Сам Сергей Миронов каждый год поддерживает традицию и посещает парад Победы в Москве. И каждый раз, когда мимо трибун проходят десантные войска, депутат отдает им приветствие, поскольку сам служил именно в этом роде войск.
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