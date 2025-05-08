В преддверии празднования Дня Победы в Новом Уренгое над Ленинградским проспектом пролетел вертолет МИ-8, к которому было прикреплено Знамя Победы. Этот момент стал началом шествия «Бессмертный полк России», сообщают в городской администрации.
«Над Ленинградским проспектом пролетел вертолет МИ-8, к которому прикреплен главный символ великого праздника — Знамя Победы! Очень символично дали старт шествию „Бессмертный полк России“ в Новом Уренгое», — сообщает telegram-канал «НУР. Официально».
В Новом Уренгое уже прошла акция «Бессмертный полк». В шествии приняли участие более 10 тысяч человек.
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