08 мая 2025

Вертолет со Знаменем Победы пролетел над городом в ЯНАО. Видео

В Новом Уренгое над городом пролетел вертолет со Знаменем Победы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вертолет со знаменем Победы пролетел над Новым Уренгоем
Вертолет со знаменем Победы пролетел над Новым Уренгоем Фото:

В преддверии празднования Дня Победы в Новом Уренгое над Ленинградским проспектом пролетел вертолет МИ-8, к которому было прикреплено Знамя Победы. Этот момент стал началом шествия «Бессмертный полк России», сообщают в городской администрации. 

«Над Ленинградским проспектом пролетел вертолет МИ-8, к которому прикреплен главный символ великого праздника — Знамя Победы! Очень символично дали старт шествию „Бессмертный полк России“ в Новом Уренгое», — сообщает telegram-канал «НУР. Официально». 

В Новом Уренгое уже прошла акция «Бессмертный полк». В шествии приняли участие более 10 тысяч человек. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В преддверии празднования Дня Победы в Новом Уренгое над Ленинградским проспектом пролетел вертолет МИ-8, к которому было прикреплено Знамя Победы. Этот момент стал началом шествия «Бессмертный полк России», сообщают в городской администрации.  «Над Ленинградским проспектом пролетел вертолет МИ-8, к которому прикреплен главный символ великого праздника — Знамя Победы! Очень символично дали старт шествию „Бессмертный полк России“ в Новом Уренгое», — сообщает telegram-канал «НУР. Официально».  В Новом Уренгое уже прошла акция «Бессмертный полк». В шествии приняли участие более 10 тысяч человек. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...