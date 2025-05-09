Путин и Си Цзиньпин сели вместе на трибуне на Красной площади

На праздничном Параде Победы 9 мая, который ежегодно проводится на Красной площади в Москве, участие приняли Президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин. Оба лидера вместе следят за процессией войск, занимая соседние места на официальной трибуне.
Владимир Путин и Си Цзиньпин рядом на трибуне смотрят Парад Победы, что можно увидеть на кадрах трансляции с Красной площади. Си Цзиньпин прилетел в Москву седьмого мая. Его самолет приземлился в аэропорту столицы.
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