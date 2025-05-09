Путин и Си Цзиньпин сели вместе на трибуне на Красной площади

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Владимир Путин и Си Цзиньпин наблюдают за торжественным Парадом Победы
Владимир Путин и Си Цзиньпин наблюдают за торжественным Парадом Победы Фото:

На праздничном Параде Победы 9 мая, который ежегодно проводится на Красной площади в Москве, участие приняли Президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин. Оба лидера вместе следят за процессией войск, занимая соседние места на официальной трибуне.

Владимир Путин и Си Цзиньпин рядом на трибуне смотрят Парад Победы, что можно увидеть на кадрах трансляции с Красной площади. Си Цзиньпин прилетел в Москву седьмого мая. Его самолет приземлился в аэропорту столицы.

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На праздничном Параде Победы 9 мая, который ежегодно проводится на Красной площади в Москве, участие приняли Президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин. Оба лидера вместе следят за процессией войск, занимая соседние места на официальной трибуне. Владимир Путин и Си Цзиньпин рядом на трибуне смотрят Парад Победы, что можно увидеть на кадрах трансляции с Красной площади. Си Цзиньпин прилетел в Москву седьмого мая. Его самолет приземлился в аэропорту столицы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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