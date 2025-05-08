08 мая 2025

Тюменцы выстроились в очередь за фронтовой кашей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Каша сварена по особому «фронтовому» рецепту
Каша сварена по особому «фронтовому» рецепту Фото:

Жители Тюмени выстроились в большую очередь, чтобы попробовать легендарную фронтовую кашу. Ее бесплатно раздают всем желающим на площади рядом с Технопарком, сообщает с места журналист URA.RU.

«Очередь на всю площадь. Всем хочется кашу попробовать. При этом ее подвозят порциями, утверждают, что хватит всем», — сообщает корреспондент агентства.

Также на этой площади проходит выставка военной техники. Все самые интересные моменты празднования 80-летнего юбилея Великой Победы URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.

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Жители Тюмени выстроились в большую очередь, чтобы попробовать легендарную фронтовую кашу. Ее бесплатно раздают всем желающим на площади рядом с Технопарком, сообщает с места журналист URA.RU. «Очередь на всю площадь. Всем хочется кашу попробовать. При этом ее подвозят порциями, утверждают, что хватит всем», — сообщает корреспондент агентства. Также на этой площади проходит выставка военной техники. Все самые интересные моменты празднования 80-летнего юбилея Великой Победы URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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