Каша сварена по особому «фронтовому» рецепту
Жители Тюмени выстроились в большую очередь, чтобы попробовать легендарную фронтовую кашу. Ее бесплатно раздают всем желающим на площади рядом с Технопарком, сообщает с места журналист URA.RU.
«Очередь на всю площадь. Всем хочется кашу попробовать. При этом ее подвозят порциями, утверждают, что хватит всем», — сообщает корреспондент агентства.
Также на этой площади проходит выставка военной техники. Все самые интересные моменты празднования 80-летнего юбилея Великой Победы URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.
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