Путин: День Победы — это главный праздник для страны

День Победы, отмечаемый в России 9 мая — главный праздник страны. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
«День Победы — главный праздник для России», — заявил президент России. Он принимает на Параде Победы на Красной площади. URA.RU ведет онлайн-трансляцию мероприятия.
В Москве стартовал парад Победы, посвящённый 80-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Он продлится около двух часов. В мероприятии участвуют главы 29 стран и представители более десяти государств-союзников.
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