Путин: День Победы — это главный праздник для страны

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Владимир Путин принимает участие в Параде Победы (архивное фото)
Владимир Путин принимает участие в Параде Победы (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

День Победы, отмечаемый в России 9 мая — главный праздник страны. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«День Победы — главный праздник для России», — заявил президент России. Он принимает на Параде Победы на Красной площади. URA.RU ведет онлайн-трансляцию мероприятия.

В Москве стартовал парад Победы, посвящённый 80-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Он продлится около двух часов. В мероприятии участвуют главы 29 стран и представители более десяти государств-союзников.

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День Победы, отмечаемый в России 9 мая — главный праздник страны. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. «День Победы — главный праздник для России», — заявил президент России. Он принимает на Параде Победы на Красной площади. URA.RU ведет онлайн-трансляцию мероприятия. В Москве стартовал парад Победы, посвящённый 80-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Он продлится около двух часов. В мероприятии участвуют главы 29 стран и представители более десяти государств-союзников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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