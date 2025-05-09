В Москве начался парад Победы: видеотрансляция

На Красной площади в Москве начался парад Победы
© Служба новостей «URA.RU»
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Продолжительность парада составит около двух часов
Продолжительность парада составит около двух часов Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

В Москве начался парад Победы, посвященный 80-летней годовщине со дня окончания Великой Отечественной войны. Он будет длиться примерно два часа.

На мероприятии присутствуют главы 29 государств и представители более десяти стран-союзников. В самом параде принимают участие военнослужащие из Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Египта, Казахстана, Китая, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также участники специальной военной операции. Колонны военной техники начали движение по Звенигородскому шоссе, следуя в сторону Баррикадной. После чего через Триумфальную площадь, техника пройдет вдоль Тверской улицы, через Манежную площадь и подойдет к Красной площади. После завершения парада военная техника вернется через Васильевский спуск, Кремлевскую набережную и Моховую улицу на Новый Арбат. URA.RU ведет онлайн-трансляцию парада в соцсети «Вконтакте», на Rutube и OK.

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В Москве начался парад Победы, посвященный 80-летней годовщине со дня окончания Великой Отечественной войны. Он будет длиться примерно два часа. На мероприятии присутствуют главы 29 государств и представители более десяти стран-союзников. В самом параде принимают участие военнослужащие из Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Египта, Казахстана, Китая, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также участники специальной военной операции. Колонны военной техники начали движение по Звенигородскому шоссе, следуя в сторону Баррикадной. После чего через Триумфальную площадь, техника пройдет вдоль Тверской улицы, через Манежную площадь и подойдет к Красной площади. После завершения парада военная техника вернется через Васильевский спуск, Кремлевскую набережную и Моховую улицу на Новый Арбат. URA.RU ведет онлайн-трансляцию парада в соцсети «Вконтакте», на Rutube и OK.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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