Движение транспорта в центре Перми временно запрещено
В центре Перми выстроилась очередь из трамваев. Это связано с перекрытием дорог на время проведения мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
«Трамваи встали на улице Петропавловской», — передает корреспондент URA.RU. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», на участке стоят более десяти вагонов.
Движение на участке откроют в 13:30. Ранее URA.RU публиковало карту, как перекроют дороги в Перми 9 мая.
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