08 мая 2025

В центре Перми трамваи выстроились в ряд. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение транспорта в центре Перми временно запрещено
Движение транспорта в центре Перми временно запрещено Фото:

В центре Перми выстроилась очередь из трамваев. Это связано с перекрытием дорог на время проведения мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Трамваи встали на улице Петропавловской», — передает корреспондент URA.RU. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», на участке стоят более десяти вагонов.

Движение на участке откроют в 13:30. Ранее URA.RU публиковало карту, как перекроют дороги в Перми 9 мая.

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В центре Перми выстроилась очередь из трамваев. Это связано с перекрытием дорог на время проведения мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. «Трамваи встали на улице Петропавловской», — передает корреспондент URA.RU. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», на участке стоят более десяти вагонов. Движение на участке откроют в 13:30. Ранее URA.RU публиковало карту, как перекроют дороги в Перми 9 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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