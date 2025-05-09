Расчет армии Китая прошел по Красной площади

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Войска КНР прошли по Красной площади
Войска КНР прошли по Красной площади Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

В рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 9 мая, по Красной площади в Москве прошли парадные расчеты Вооруженных Сил Китайской Народной Республики. Онлайн-трансляция Парада Победы в Москве ведется на сайте URA.RU.

Проход ВС КНР был встречен аплодисментами и одобрением зрителей, собравшихся на площади. Их участие символизирует общую приверженность двух стран принципам мира и справедливости, а также их стремление к защите этих ценностей на международной арене.

В Москве проходит парад, приуроченный к 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На празднование памятной даты в Россию прибыли главы почти 30 стран мира. Все важное с Парада Победы в Москве — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 9 мая, по Красной площади в Москве прошли парадные расчеты Вооруженных Сил Китайской Народной Республики. Онлайн-трансляция Парада Победы в Москве ведется на сайте URA.RU. Проход ВС КНР был встречен аплодисментами и одобрением зрителей, собравшихся на площади. Их участие символизирует общую приверженность двух стран принципам мира и справедливости, а также их стремление к защите этих ценностей на международной арене. В Москве проходит парад, приуроченный к 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На празднование памятной даты в Россию прибыли главы почти 30 стран мира. Все важное с Парада Победы в Москве — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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