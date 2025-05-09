Расчет армии Китая прошел по Красной площади

В рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 9 мая, по Красной площади в Москве прошли парадные расчеты Вооруженных Сил Китайской Народной Республики. Онлайн-трансляция Парада Победы в Москве ведется на сайте URA.RU.
Проход ВС КНР был встречен аплодисментами и одобрением зрителей, собравшихся на площади. Их участие символизирует общую приверженность двух стран принципам мира и справедливости, а также их стремление к защите этих ценностей на международной арене.
В Москве проходит парад, приуроченный к 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На празднование памятной даты в Россию прибыли главы почти 30 стран мира. Все важное с Парада Победы в Москве — в онлайн-трансляции URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.