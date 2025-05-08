В программе также заявлено приветственное слово представителей Пермской Епархии и администрации Перми
На городской эспланаде в Перми началась концертная программа в честь Дня Победы. В программе также заявлено приветственное слово представителей Пермской Епархии и администрации Перми.
«Выступают детские творческие коллективы. А также будут представлены вокальные и хореографические номера. Для детей организовали различные интерактивы», — сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
URA.RU ведет прямую текстовую трансляцию празднования 80-летия Победы в Перми. В ней собраны все ключевые моменты торжественных мероприятий.
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