08 мая 2025

На городской эспланаде в Перми началась концертная программа в честь Дня Победы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В программе также заявлено приветственное слово представителей Пермской Епархии и администрации Перми
В программе также заявлено приветственное слово представителей Пермской Епархии и администрации Перми Фото:

На городской эспланаде в Перми началась концертная программа в честь Дня Победы. В программе также заявлено приветственное слово представителей Пермской Епархии и администрации Перми. 

«Выступают детские творческие коллективы. А также будут представлены вокальные и  хореографические номера. Для детей организовали различные интерактивы», — сообщает корреспондент URA.RU с места событий. 

URA.RU ведет прямую текстовую трансляцию празднования 80-летия Победы в Перми. В ней собраны все ключевые моменты торжественных мероприятий.

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На городской эспланаде в Перми началась концертная программа в честь Дня Победы. В программе также заявлено приветственное слово представителей Пермской Епархии и администрации Перми.  «Выступают детские творческие коллективы. А также будут представлены вокальные и  хореографические номера. Для детей организовали различные интерактивы», — сообщает корреспондент URA.RU с места событий.  URA.RU ведет прямую текстовую трансляцию празднования 80-летия Победы в Перми. В ней собраны все ключевые моменты торжественных мероприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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