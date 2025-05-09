Благодарность ветеранам, Китаю и участникам СВО: главные заявления Путина на Параде Победы

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с 80-летием Победы. За 10 минут выступления на Красной площади российский лидер отметил, что страна чтит каждого ветерана Великой Отечественной войны, поблагодарил союзников за вклад в победу и подчеркнул, что россияне продолжают поддерживать участников специальной военной операции. Главные заявления Путина с Парада Победы — в материале URA.RU.
Благодарность ветеранам
«Мы чтим каждого ветерана Великой Отечественной войны, склоняем головы перед памятью всех, кто отдал свою жизнь за победу, перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей. Склоняем головы перед нашими боевыми товарищами, погибшими смертью храбрых в праведном бою за Россию», — отметил Путин.
Президент заявил, что россияне будут и дальше равняться на ветеранов. "На их искреннюю любовь к Родине, на их решимость защищать отчий дом, ценности гуманизма и справедливости", — добавил российский лидер.
Он также отметил единство народов СССР в борьбе с нацизмом, отметив, что героизм носил массовый характер, поэтому планам нацистов о захвате Советского Союза было не суждено сбыться. «Все республики несли общую тяжелую ношу войны», — обратил внимание президент России. Он отметил подвиг представителей разных национальностей, которые навсегда останутся в мировой истории русскими солдатами.
Вклад союзников и открытие второго фронта
Путин также поблагодарил союзников за вклад в борьбу с общим врагом. В частности, он отметил мужественное сопротивление фашистам народа Китая и огромный вклад жителей Средней Азии и Закавказья в победу в Великой Отечественной войне.
По его словам, открытие второго фронта в Европе после решающих битв на территории Советского Союза также помогло приблизить победу. Почти 80% населения Земли, как уточнил президент, было вовлечено во Вторую мировую войну, и мир был достигнут общими усилиями стран Объединенных наций.
При этом лидер РФ подчеркнул, что Советский Союз принял на себя самые свирепые, беспощадные удары врага. "Миллионы людей, знавших лишь мирный труд, взяли в руки оружие <...>и определили исход всей Второй мировой войны", — заявил президент.
9 Мая — главный праздник россиян
Путин подчеркнул, что жители России хранят память об этих исторических, триумфальных событиях. По его словам, будучи наследниками победителей россияне отмечают День Победы 9 мая как самый главный для страны праздник, который является родным и важным для каждой семьи.
«Сегодня всех нас объединяют чувства радости и скорби, гордости и благодарности, преклонения перед поколением, которое сокрушило нацизм ценой миллионов жизней, завоевало свободу и мир для всего человечества», — сказал Путин. Он отметил, что Россия и дальше продолжит опираться на единство в ратных и мирных делах, в достижении поставленных целей и решении задач во имя величия и процветания страны.
Российский президент обратил внимание на то, что весь народ поддерживает участников СВО. "Мы гордимся их смелостью и решительностью. Той силой духа, которая всегда приносила нам только победу", — заключил Путин. Верховный главнокомандующий уверен, что правда и справедливость — на нашей стороне.
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