Президент России Владимир Путин пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны после завершения парада на Красной площади 9 мая. Глава государства подошел к трибуне, где находились участники войны, чтобы пожать им руки и лично поблагодарить за вклад в Победу.
В числе приглашенных были ветераны, чей возраст превышает сто лет. По данным ТАСС, четверым из них уже более 100 лет, а самому старшему участнику встречи исполнилось 102 года. URA.RU ведет онлайн-трансляцию на сайте и в соцсетях «Вконтакте», на Rutube и OK.
В 2025 году парад начался в 10:00 по местному времени. Он продлится два часа. На мероприятии присутствуют главы почти 30 стран мира.
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