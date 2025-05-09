Путин пообщался с каждым ветераном войны после конца парада. Видео

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Самому старшему ветерану войны, который прибыл на парад Победы в Москве, исполнилось 102 года
Самому старшему ветерану войны, который прибыл на парад Победы в Москве, исполнилось 102 года Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Президент России Владимир Путин пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны после завершения парада на Красной площади 9 мая. Глава государства подошел к трибуне, где находились участники войны, чтобы пожать им руки и лично поблагодарить за вклад в Победу.

В числе приглашенных были ветераны, чей возраст превышает сто лет. По данным ТАСС, четверым из них уже более 100 лет, а самому старшему участнику встречи исполнилось 102 года. URA.RU ведет онлайн-трансляцию на сайте и в соцсетях «Вконтакте», на Rutube и OK.

В 2025 году парад начался в 10:00 по местному времени. Он продлится два часа. На мероприятии присутствуют главы почти 30 стран мира.

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Президент России Владимир Путин пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны после завершения парада на Красной площади 9 мая. Глава государства подошел к трибуне, где находились участники войны, чтобы пожать им руки и лично поблагодарить за вклад в Победу. В числе приглашенных были ветераны, чей возраст превышает сто лет. По данным ТАСС, четверым из них уже более 100 лет, а самому старшему участнику встречи исполнилось 102 года. URA.RU ведет онлайн-трансляцию на сайте и в соцсетях «Вконтакте», на Rutube и OK. В 2025 году парад начался в 10:00 по местному времени. Он продлится два часа. На мероприятии присутствуют главы почти 30 стран мира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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