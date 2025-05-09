«Я его сразу рассекретил»: Панайотов назвал имя главного соперника в «Маске»

Александр Панайотов, ставший победителем последнего сезона шоу «Маска», рассказал, что сразу рассекретил одного из участников проекта. Корреспонденту URA.RU певец признался: он был уверен, что организаторы шоу сделают все возможное для того, чтобы они с ним схлестнулись.
Панайотов говорит, что после первого выпуска программы сразу понял, кто скрывается под маской Сокола. И, как оказалось впоследствии, в своем мнении не ошибся.
«Я с первого выпуска понял, что Сокол — это Алексей Гоман, — признался нам Панайотов. — Дело в том, что я знаю его, как облупленного. Поэтому его голос я узнал, конечно, сразу. У меня даже не было сомнение, что Сокол — это Алексей. Хотя я ему не звонил и не говорил, что рассекретил его. Нам запрещено было „палиться“, нельзя. Поэтому весь проект делал вид, что не знаю, кто находится под маской Сокола».
С Гоманом Панайотов дружит давно. В свое время они вместе участвовали в шоу «Народный артист» и дошли вместе до финала. Тогда Алексей занял первое место, а Панайотов — второе. Александр был уверен, что организаторы «Маски» устроят между ними новое соревнование.
«Я не верил в свою победу, потому что думал, что телевизионщики создадут такую интригу, что мы с Гоманом опять схлестнемся в финале, — улыбается певец. — Как это было между нами 22 года назад. Но здесь я ошибся. Этого не случилось. Алексей стал третьим, а я — первым».
По словам Александра, работать с предложенным на «Маске» репертуаром ему было интересно. Панайотов говорит: он старался сделать все возможное, чтобы члены жюри не узнали его голос. Поэтому активно экспериментировал.
«Голос во всех номерах был исключительно мой, — продолжает певец. — Я же теперь регулярно выкладываю в свои социальные сети видео из студии, где мы готовились к съемкам».
Напомним, до этого Панайотов рассказал, какое вознаграждение получил за победу в «Маске». Александр признался, что главный приз занял достойное место в его квартире.
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