Панайотов раскрыл, сколько денег получил за победу в «Маске»

Александр Панайотов, как известно, стал победителем шестого сезона шоу «Маска». Певец признается: участие в проекте в образе Вождя запомнит надолго. По словам Панайотова, он до последнего не верил, что ему удастся одержать победу. Об этом, а также о том, какое денежное вознаграждение получил за лидерство в «Маске», Александр откровенно рассказал корреспонденту URA.RU.
«За победу в „Маске“ денег не дают — это всем известный факт, — признался Александр. — Так что никакого денежного вознаграждения за первое место я не получил. За победу в „Маске“ дают только красивую, тяжелую, золотую статуэтку. Она сейчас у меня стоит дома, прямо по центру. Этот трофей для меня самый главный».
Панайотов не скрывает, что работать в проекте было непросто из-за насыщенного графика. Приходилось совмещать съемки и репетиции с концертами, которых у него немало. Панайтов рад, что в конечно итоге все получилось. Хотя в свою победу в «Маске» Александр не верил. Потому как с телевизионными проектами у него до этого не сильно складывалось.
«Так получилось, что во всех конкурсах на телевидении, в которых я участвовал, у меня все время были то вторые, то пятые места, — вздыхает Александр. — „Маска“ выровняла эту несправедливость. Конечно, я очень рад. Я получил огромное количество поздравлений от друзей, коллег, родных, знакомых и, конечно, от своих поклонников. Меня до сих пор поздравляют в социальных сетях. Я все сообщения читаю и ставлю лайки. Хотя сам я пока только свыкаюсь с мыслью, что стал победителем».
По словам Панайотова, самым непростым оказался первый выход на сцену. Тогда ему даже пришлось столкнуться с паническими атаками. Впрочем, со временем удалось взять себя в руки и отработать на все сто.
«Первый номер для меня действительно оказался самым сложным, — объясняет певец. — В тот момент ты привыкаешь к своей маске, начинаешься с ней сливаться воедино, потеешь… У меня были панические атаки. Но потом, после первого выпуска, все становится гораздо легче. Я получил большое удовольствие от участия в шоу.
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