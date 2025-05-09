В екатеринбургском парке Маяковского продолжается празднование 9 Мая. По традиции в ЦПКиО бесплатно раздают солдатскую кашу, за ней уже выстроилась длинная очередь, передает корреспондент URA.RU.
Найти точку оказалось не просто. Полевая кухня находится на аллее слева от Летнего театра. Судя по количеству желающих, место пользуется большой популярностью. Помимо каши горожан угощают куском хлеба и горячим чаем.
Отведать кашу еще можно у Дома культуры «Елизаветинский» (Бисертская, 14) и возле торгового центра Veer Mall. За тем, как регион отмечает 80-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, URA.RU следит в режиме онлайн.
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