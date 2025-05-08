Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой Ириной прошли в шествии «Бессмертный полк» с портретами воевавших родственников. Как передает корреспондент, супруги несли портреты своих дедов.
Дед губернатора — Анатолий Михайлович Зотов воевал на Ленинградском и Волховском фронтах, освобождал Ленинград от блокады. Был призван в 18 лет, был тяжело ранен. Награжден медалью «За боевые заслуги». Удостоен ордена Отечественной войны.
Дед Ирины Текслер — Ефим Леонтьевич Матяш ушел в учебку 9 октября 1940 года. Приказ о зачислении в Краснознаменную подводную лодку «Л-22» датирован 29 июня 1941 года. Матяш воевал на Северном Флоте и участвовал в 12-ти военных походах, потопив шесть кораблей противника. Он был награжден орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды, медалями Ушакова, «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Матяш участвовал в Параде Победы 24 июня 1945 года.
В Челябинске шествие началось на площади возле главного здания ЮУрГУ. Губернатор подчеркнул значимость праздника, выразив уважение к подвигам предков, которые оставили в наследие примеры мужества и стойкости. Текслер высказал надежду на то, что акция станет напоминанием о неукротимом духе народа, который всегда готов защищать свою Родину.
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