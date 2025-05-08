Акция «Бессмертный полк» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне стала самой массовой за последние годы в Югре. Колонны из тысяч югорчан прошли по улицам с портретами своих героических предков, чтобы почтить их память. URA.RU собрало самые яркие кадры с шествий в крупнейших городах ХМАО.
Ханты-Мансийск
В шествии вместе с земляками в окружной столице поучаствовал губернатор Руслан Кухарук. Он вышел с портретом деда, который штурмовал Рейхстаг. Другие политики тоже присоединились к акции. Среди прочих это спикер думы ХМАО Борис Хохряков и сенатор Совета Федерации Наталья Комарова.
Сургут
Шествие к 80-летию Победы оказалось самым массовым за последние годы, как в Сургуте, так и в остальных городах региона. Несколько лет подряд акцию проводили в онлайн-формате.
Нижневартовск
Бессмертный полк в Нижневартовске по традиции прошел от улицы Ленина к памятнику Воинам-землякам погибшим в годы Великой Отечественной войны в парке Победы. Вместе со взрослыми портреты своих родственников несли и дети.
Ранее URA.RU рассказывало, что в небе над Ханты-Мансийском пролетел воздушный «Бессмертный полк». В нем принимало участие семь самолетов, на которых также разметили портреты героических предков. Следить за тем, как Югра отмечает юбилейный День Победы также можно в онлайн-трансляции агентства.
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