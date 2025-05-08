08 мая 2025

«Бессмертный полк» прошел по городам ХМАО. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Тысячи жителей Югры вышли на акцию «Бессмертный полк»
Тысячи жителей Югры вышли на акцию «Бессмертный полк» Фото:

Акция «Бессмертный полк» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне стала самой массовой за последние годы в Югре. Колонны из тысяч югорчан прошли по улицам с портретами своих героических предков, чтобы почтить их память. URA.RU собрало самые яркие кадры с шествий в крупнейших городах ХМАО.

Ханты-Мансийск

В шествии вместе с земляками в окружной столице поучаствовал губернатор Руслан Кухарук. Он вышел с портретом деда, который штурмовал Рейхстаг. Другие политики тоже присоединились к акции. Среди прочих это спикер думы ХМАО Борис Хохряков и сенатор Совета Федерации Наталья Комарова.

Сургут

Шествие к 80-летию Победы оказалось самым массовым за последние годы, как в Сургуте, так и в остальных городах региона. Несколько лет подряд акцию проводили в онлайн-формате.

Нижневартовск

Бессмертный полк в Нижневартовске по традиции прошел от улицы Ленина к памятнику Воинам-землякам погибшим в годы Великой Отечественной войны в парке Победы. Вместе со взрослыми портреты своих родственников несли и дети.

Ранее URA.RU рассказывало, что в небе над Ханты-Мансийском пролетел воздушный «Бессмертный полк». В нем принимало участие семь самолетов, на которых также разметили портреты героических предков. Следить за тем, как Югра отмечает юбилейный День Победы также можно в онлайн-трансляции агентства.

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Акция «Бессмертный полк» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне стала самой массовой за последние годы в Югре. Колонны из тысяч югорчан прошли по улицам с портретами своих героических предков, чтобы почтить их память. URA.RU собрало самые яркие кадры с шествий в крупнейших городах ХМАО. Ханты-Мансийск В шествии вместе с земляками в окружной столице поучаствовал губернатор Руслан Кухарук. Он вышел с портретом деда, который штурмовал Рейхстаг. Другие политики тоже присоединились к акции. Среди прочих это спикер думы ХМАО Борис Хохряков и сенатор Совета Федерации Наталья Комарова. Сургут Шествие к 80-летию Победы оказалось самым массовым за последние годы, как в Сургуте, так и в остальных городах региона. Несколько лет подряд акцию проводили в онлайн-формате. Нижневартовск Бессмертный полк в Нижневартовске по традиции прошел от улицы Ленина к памятнику Воинам-землякам погибшим в годы Великой Отечественной войны в парке Победы. Вместе со взрослыми портреты своих родственников несли и дети. Ранее URA.RU рассказывало, что в небе над Ханты-Мансийском пролетел воздушный «Бессмертный полк». В нем принимало участие семь самолетов, на которых также разметили портреты героических предков. Следить за тем, как Югра отмечает юбилейный День Победы также можно в онлайн-трансляции агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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