Правнучка Ивана Баева из Куртамышского округа приняла участие в шествии «Бессмертного полка» в Кургане. О том, какую историю о ветеране хранит семья, она рассказала URA.RU.
«Прадед Иван Михайлович Баев был председателем колхоза. У него было 15 детей. И 15-тый ребенок родился в 1941 году, прадед его не видел. Прадед погиб, пропал без вести в боях под Ржевом. Очень боялся переправы, исчез на берегу реки», — рассказала собеседница.
По данным портала pamyat-naroda.ru, Иван Михайлович Баев был призван на фронт 30 марта 1941 года. Воевал рядовым в составе 199 армейского запасного стрелкового полка (азсп). Участвовал в боях под Ржевом, Смоленском до 1944 года.
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