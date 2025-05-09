«Председатель колхоза и отец 15 детей»: жительница Кургана рассказала про прадеда-ветерана. Видео

Жительница Кургана вышла на площадь с портретом прадеда, погибшего под Ржевом
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Правнучка уроженца Куртамышского района Ивана Баева приняла участие в праздновании Дня Победы
Правнучка уроженца Куртамышского района Ивана Баева приняла участие в праздновании Дня Победы Фото:

Правнучка Ивана Баева из Куртамышского округа приняла участие в шествии «Бессмертного полка» в Кургане. О том, какую историю о ветеране хранит семья, она рассказала URA.RU.

«Прадед Иван Михайлович Баев был председателем колхоза. У него было 15 детей. И 15-тый ребенок родился в 1941 году, прадед его не видел. Прадед погиб, пропал без вести в боях под Ржевом. Очень боялся переправы, исчез на берегу реки», — рассказала собеседница.

По данным портала pamyat-naroda.ru, Иван Михайлович Баев был призван на фронт 30 марта 1941 года. Воевал рядовым в составе 199 армейского запасного стрелкового полка (азсп). Участвовал в боях под Ржевом, Смоленском до 1944 года.

В Кургане продолжается праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. URA.RU ведет прямую трансляцию.

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Правнучка Ивана Баева из Куртамышского округа приняла участие в шествии «Бессмертного полка» в Кургане. О том, какую историю о ветеране хранит семья, она рассказала URA.RU. «Прадед Иван Михайлович Баев был председателем колхоза. У него было 15 детей. И 15-тый ребенок родился в 1941 году, прадед его не видел. Прадед погиб, пропал без вести в боях под Ржевом. Очень боялся переправы, исчез на берегу реки», — рассказала собеседница. По данным портала pamyat-naroda.ru, Иван Михайлович Баев был призван на фронт 30 марта 1941 года. Воевал рядовым в составе 199 армейского запасного стрелкового полка (азсп). Участвовал в боях под Ржевом, Смоленском до 1944 года. В Кургане продолжается праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. URA.RU ведет прямую трансляцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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